Stand: 31.07.2024 10:41 Uhr Eine Million Besucher bei "Harry Potter und das verwunschene Kind"

Das Hamburger Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" knackt die Millionenmarke: Am 31. Juli werden eine Million Menschen die seit Dezember 2021 laufende Produktion des Mehr! Theaters am Großmarkt gesehen haben. Passenderweise fällt der Tag auf den Geburtstag des Romanhelden Harry Potter, der dem Kinderbuch zufolge an einem 31. Juli geboren wurde. Die deutschsprachige Version des achten Buches aus der "Harry Potter"-Reihe von J.K. Rowling wird nur in Hamburg aufgeführt. Zudem kommt es noch auf die Bühnen in London, Tokio und New York. | Sendebezug: | 31.07.2024 10:40 | NDR Kultur