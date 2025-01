Stand: 31.01.2025 12:49 Uhr Deutsches Schauspielhaus sucht private Fundstücke

Das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg sucht anlässlich seines 125. Geburtstags Fundstücke zu seiner Geschichte. Bürgerinnen und Bürger seien aufgerufen, auf Spurensuche in ihren "Privatarchiven" zu gehen, hieß es. Gesucht würden Spuren, die das Theater im Leben oder in Familien hinterlassen habe, in Form von Dokumenten, Objekten, Fotos, Zeitungsartikeln oder Tondokumenten. Fotos oder Textkopien sollen an jubilaeum@schauspielhaus.de geschickt werden. Geplant sei, dass eine Auswahl Teil der Jubiläumsveranstaltung Ende September im Großen Haus wird. | Sendebezug: 31.01.2025 19:30 | NDR Hamburg Journal