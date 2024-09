Stand: 14.09.2024 07:44 Uhr Deutscher Schauspielpreis für Bjarne Mädel und Katrin Wichmann in "Sörensen fängt Feuer"

Bjarne Mädel und Katrin Wichmann sind als Duo für ihre Darstellung in der NDR Produktion "Sörensen fängt Feuer" mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. In dem Krimi kämpft Kommissar Sörensen (Bjarne Mädel) gegen die eigenen Dämonen. Mädel führte auch Regie. Frank Beckmann, NDR Programmdirektor, gratulierte den beiden und sagte: "Es ist schon außergewöhnlich, wie das Ensemble den Nerv bester und tiefgründiger Unterhaltung trifft." Die Preisverleihung fand am Freitag in Berlin statt. "Sörensen fängt Feuer" ist noch bis zum 16. März 2025 in der ARD Mediathek zu sehen. | Sendebezug: 14.09.2024 08:30 | NDR Kultur