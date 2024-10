Stand: 20.10.2024 09:32 Uhr Deutsche Tiktok Book Awards zum zweiten Mal vergeben

Zum zweiten Mal sind bei der Frankfurter Buchmesse die Tiktok Book Awards für den deutschsprachigen Raum vergeben worden. Die Kurzvideo-Plattform ehrte damit sechs Gewinnerinnen und Gewinner in verschiedenen Kategorien. Als Autorin des Jahres gewann Josi Wismar. Ebenfalls ausgezeichnet wurde "Save Me" von Mona Kasten in der Kategorie Community Buch des Jahres. Die Tiktok-Nutzerin Jess Hengel gewann in der Kategorie Creatorin des Jahres, Verlag des Jahres wurde der LYX Verlag. Bestseller wurde "22 Bahnen" von Caroline Bahl, in der Kategorie Buchhandlung des Jahres wählten TikTok-Nutzerinnen und Nutzer die Buchhandlung Hoffmann. | Sendebezug: 20.10.2024 09:40 | NDR Kultur