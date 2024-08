Stand: 22.08.2024 21:15 Uhr Deutsche Oscar-Hoffnung von Mohammad Rasoulof kommt aus Hamburg

Mohammad Rasoulofs Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" soll für Deutschland ins Oscarrennen um den besten internationalen Film gehen. Das hat German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Donnerstagabend bekannt gegeben. Es erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie. Rasoulof hatte ihn beim Festival in Cannes zeigen können, nachdem er aus dem Iran geflogen war. Beim französischen Festival war der in Hamburg produzierte und geförderte Film mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet worden. Er wird Ende September seine Deutschlandpremiere beim Filmfest Hamburg feiern. Die Oscar-Verleihung findet am 2. März 2025 statt. | Sendebezug: | 23.08.2024 06:30 | NDR 90,3

