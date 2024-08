Stand: 21.08.2024 13:26 Uhr Delon-Beisetzung im engsten Familien- und Freundeskreis

Frankreichs Filmlegende Alain Delon wird Medienberichten zufolge am Sonnabend im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Die Beerdigung soll demnach in der Kapelle auf seinem Anwesen La Brûlerie im zentralfranzösischen Douchy stattfinden. Nur seine drei Kinder Anthony, Anouchka und Alain-Fabien sowie rund vierzig Gäste werden dabei sein. Delon war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Schauspieler hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er keine nationale Hommage wolle, wie sie etwa Jean-Paul Belmondo oder Johnny Hallyday hatten. | Sendebezug: | 21.08.2024 13:30 | NDR Kultur