Stand: 31.01.2025 17:44 Uhr Cuxhavener Ringelnatz-Preis an Mariana Leky

Der mit 10.000 Euro dotierte Joachim-Ringelnatz-Preis der Stadt Cuxhaven geht in diesem Jahr an die in Berlin lebende Schriftstellerin Mariana Leky. Die Jury begründete ihre Entscheidung für Leky mit deren Sprachkunst und ganz eigenem "Leky-Sound". Sie applaudiere einer Schriftstellerin, "die ihre Figuren stets liebevoll begleitet und ihnen eine Bühne für putzmuntere Dialoge, humorvolle Szenen und außergewöhnliche Geständnisse bereitet". Die Laudatio bei der Verleihung am 21. Juni hält die Moderatorin Bettina Böttinger. | Sendebezug: 31.01.2025 17:50 | NDR Kultur