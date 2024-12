Stand: 08.12.2024 14:30 Uhr Claudia Roth setzt sich für Erhalt von Kulturpass ein

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will sich dafür einsetzen, dass der sogenannte Kulturpass auch unter einer neuen Bundesregierung weiter bestehen bleibt, wie sie in Berlin mitteilte. "Nur eineinhalb Jahre nach seiner Einführung zeigt sich, dass der Kulturpass als neues und innovatives Instrument der Kulturförderung wirkt", sagte Roth. Wer in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden ist oder noch wird, bekommt mit dem Kulturpass einen Zuschuss von 100 Euro für den Kauf von Konzert-, Kino- oder Ausstellungstickets, Büchern oder Platten. Der Pass wurde eingeführt, um jungen Menschen Kultur näher zu bringen. Registrierungen sind noch bis Ende Dezember möglich. | Sendebezug: 08.12.2024 09:30 | NDR Kultur