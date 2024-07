Stand: 18.07.2024 10:23 Uhr Campendonk-Fälschung von Beltracchi in Japan aufgetaucht

In einem Museum in der japanischen Stadt Kochi ist eine Fälschung des Betrügers Wolfgang Beltracchi aufgetaucht. Nach Informationen des Deutschlandfunks handelt es sich um Beltracchis Kopie des Ölgemäldes "Mädchen mit Schwan" des deutschen Expressionisten Heinrich Campendonk. Das Bild gehört der Recherche zufolge zur Sammlung des Kunstmuseums von Kochi, wo es auch ausgestellt wurde. Der Kunstfälscher Beltracchi wurde 2011 zu sechs Jahren Haft verurteilt. Beltracchi behauptet, dass es auch heute noch unerkannte Fälschungen aus seiner Hand in öffentlichen Museen gebe. | Sendebezug: 18.07.2024 10:25 | NDR Kultur