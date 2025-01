Stand: 17.01.2025 14:42 Uhr Britische Schauspielerin Joan Plowright mit 95 Jahren gestorben

Die vielfach prämierte britische Schauspielerin Joan Plowright ist tot. Die Witwe des Schauspielers Laurence Oliver sei am Donnerstag im Alter von 95 Jahren im Kreise ihrer Angehörigen gestorben, teilte die Familie am Freitag mit. "Sie hatte eine lange und glanzvolle Karriere in Theater, Film und Fernsehen", erklärte die Familie. Plowright gehört mit Judi Dench, Vanessa Redgrave, Eileen Atkins und der im September 2024 verstorbenen Maggie Smithzu einer bemerkenswert erfolgreichen Generation britischer Schauspielerinnen. "Ein solches Leben zu führen, war ein Privileg", sagte Plowright 2010 in einem Interview. | Sendebezug: 17.01.2025 15:10 | NDR Kultur