Stand: 14.01.2025 15:27 Uhr Berliner Ensemble versteigert Übernachtung auf der Bühne

Als Reaktion auf die Kürzungen in der Hauptstadt-Kultur will das Berliner Ensemble einmalig Gäste auf seiner Bühne übernachten lassen. Das Theater am Schiffbauerdamm hat dafür eine Versteigerung gestartet. Das Einstiegsgebot beträgt 250 Euro. Bis zum 20. Januar könnten auf der Plattform Ebay Gebote abgegeben werden, teilte das Theater mit. Intendant Oliver Reese begründet die ungewöhnliche Idee mit den Sparmaßnahmen des Berliner Senats, die sich auf das Theaterbudget auswirken. "Deshalb dachten wir, wir nehmen uns die Anregungen aus der Politik zu Herzen und suchen neue Betätigungsfelder." Den Zuschlag erhalte die meistbietende Person. | Sendebezug: 14.01.2025 13:00 | NDR Kultur