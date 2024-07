Stand: 24.07.2024 10:40 Uhr Benedict Wells veröffentlicht neues Buch "Die Geschichten in uns".

Erstmals hat Benedict Wells keinen fiktiven Stoff verfasst. In "Die Geschichten in uns. Vom Schreiben und vom Leben" erzählt er von der Faszination des Schreibens und gibt einen tiefen Einblick in sein Leben, von seiner Kindheit bis zu seinen ersten Veröffentlichungen. Nach seinem letzten Roman "Hard Land" (2021) wollte er eigentlich eine Pause vom Schreiben machen, sagt Benedict Wells der Deutschen Presse-Agentur. Aber dann gab es auf der Lese-Tour zu "Hard Land" viele Fragen zu seinem Schreibprozess. Vor seiner geplanten Auszeit wollte er einen Text für seine Homepage verfassen. Das sei ihm "spektakulär entglitten".