Stand: 20.11.2024 07:48 Uhr Beatsteaks bekommen Sonderkrone für Engagement gegen Rechts

Für ihr Eintreten gegen Rechts bekommt die Berliner Band Beatsteaks den Sonderpreis der "1Live-Krone" verliehen. Mit einer Konzertreihe in autonomen Jugendzentren in Ostdeutschland im Frühjahr 2024 hätten die Musiker ein klares Zeichen gegen wachsenden Populismus und Rechtsextremismus gesetzt und gleichzeitig die lokale Jugendkultur gestärkt, teilen der WDR und sein Jugendradiosender 1Live mit. Die Punkrockband trat im Frühjahr in zwölf Jugendzentren in Ostdeutschland auf. "Wir verstehen diesen Preis als Aufforderung zur Nachahmung: Kommt zusammen!", teilten die Beatsteaks mit. | Sendebezug: 20.11.2024 12:30 | NDR Kultur