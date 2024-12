Stand: 12.12.2024 07:50 Uhr 87 Filme beim Sundance-Festival - inkl. deutsche Produktionen

87 Spielfilme aus 33 Ländern werden im Januar beim Sundance-Festival im US-Staat Utah zu sehen sein. Die Veranstalter des größten US-Filmfests für unabhängige Produktionen gaben die Auswahl bekannt. Das von Robert Redford begründete Festival ist vom 23. Januar bis zum 2. Februar in der Wintersportregion Park City geplant. Es halte an seinem Bemühen fest, einzigartige und dringliche Stimmen aus der Independent-Erzählkunst vorzustellen, sagte Redford in einer Mitteilung. Auch deutsche Ko-Produktionen mischen beim Sundance-Festival mit. | Sendebezug: 12.12.2024 10:20 | NDR Kultur