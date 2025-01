Stand: 06.01.2025 13:55 Uhr 22. Hamburger Comedy Pokal

20 Künstlerinnen und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum wetteifern vom 24. bis 27. Januar um den 22. Hamburger Comedy Pokal. Los geht es am 24. Januar mit der Hauptrunde in zehn über das Stadtgebiet verteilten Spielstätten. Jeweils zwei einander zugeloste Künstlerinnen oder Künstler treten dabei gegeneinander an, wie die Organisatoren mitteilten. In den fünf Shows der Halbfinals am 25. Januar an verschiedenen Orten witzeln jeweils die Gewinnerinnen bzw. Gewinner vom Vortag gegeneinander. Es folgen die 2. Chance am 26. Januar und das Finale am 27. Januar jeweils im Schmidts Tivoli.| Sendebezug: 06.01.2025 13:30 | NDR 90,3