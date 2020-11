Die "Mir" - Der schnelle Großsegler aus Russland Stand: 05.11.2020 16:08 Uhr Mit einer Gesamtlänge von fast 110 Metern und rund 2.800 Quadratmetern Segelfläche zählt die "Mir" zu den größten Segelschiffen der Welt. Das 1987 vom Stapel gelaufene Schulschiff gehört gleichzeitig zu den weltweit schnellsten Großseglern.

Die "Mir" ist das dritte von sechs modernen Segelschiffen, die die Danziger Leninwerft in den 1980er-Jahren gebaut hat. Schwesterschiffe sind die Vollschiffe "Nadeschda", die "Pallada", die "Khersones", die "Druschba" und die etwas kleinere "Dar Młodzieży", das erste Schiff der Serie. 1987 läuft die "Mir" - zu deutsch Frieden - vom Stapel. Eigner ist die traditionsreiche staatliche Admiral-Makarov-Akademie, die Hochschule für Schiffsingenieure in Sankt Petersburg, für die das Segelschulschiff vom sowjetischen Ministerium für Handelsmarine und Fischerei in Auftrag gegeben wurde.

Seemannstugenden als studentisches Pflichtprogramm

Studenten der Fachbereiche Nautik, Funk- und Radartechnik sowie Schiffsbetriebstechnik absolvieren fortan auf dem Windjammer ein Praxissemester. Die traditionelle seemännische Ausbildung ist bis heute Pflichtbestandteil des Studiums und soll der Charakterbildung und dem Erlernen klassischer Seemannstugenden wie Teamgeist und Disziplin dienen. Neben der praktischen Arbeit an Bord stehen aber auch Theoriestunden bei den mitreisenden Professoren auf dem Ausbildungsplan.

Die Stammbesatzung der "Mir" besteht aus rund 55 Personen, Zusätzlich kann das Schiff etwa 140 Kadetten oder andere Mitreisende aufnehmen. Zur Finanzierung des laufenden Betriebs sowie teurer Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten dürfen heute auch zahlende Mitsegler aus anderen Ländern als Trainees an Bord kommen. Auch auf Tagestouren nimmt die "Mir" zahlende Segelfreunde mit.

"Mir" gewinnt zahlreiche Regatten

Die "Mir" ist ein gern gesehener Gast bei Hafenfesten, bei denen sie als maritime Botschafterin Russlands für die Völkerverständigung wirbt. Außerdem nimmt das Vollschiff regelmäßig an internationalen Windjammer-Regatten teil. Bis heute hat es dabei zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. Dabei hat sich die "Mir" den Ruf als eines der schnellsten Segelschiffe der Welt ersegelt.

Technische Daten der "Mir" Baujahr: 1987

Gesamtlänge: 109,60 Meter

Breite: 14 Meter

Maximale Masthöhe: 49 Meter

Tiefgang: 6,60 Meter

Segelfläche: 2.771 Quadratmeter

Maximale Geschwindigkeit unter Segeln: 19,4 Knoten

Nation: Russland

Heimathafen: St. Petersburg

Eigner: Admiral-Makarov-Akademie

