Ein Hospital als "Dorn im Auge der Nazis"

Kranke liegen in Blechbetten ohne Decken, aus den Matratzen quillt Stroh. Es gibt keinen Strom, der Schein der Petroleumlampen flackert an den Wänden. So oder ähnlich sah ein Krankenzimmer 1946 im Israelitischen Krankenhaus in der Schäferkampsallee in Hamburg-Eimsbüttel aus. Was auf den ersten Blick wie eine trübe Szene der Nachkriegszeit erscheint, ist ein Bild der Hoffnung. Das jüdisch geprägte Hospital hat gerade wieder eröffnet - dank des Engagements des ehemaligen Verwaltungsleiters des Hauses, Felix Epstein. Dieser war 1942 deportiert worden, hatte das Ghetto Theresienstadt überlebt und war nach Hamburg zurückgekehrt.

Ein Neuanfang nach der Nazi-Zeit

Dieser Neubeginn ist einer der wichtigen Momente in der Geschichte des Hauses, auf den am Dienstag Ärzte, Angestellte und Unterstützer in einem Festakt zum 175-jährigen Jubiläum zurückgeblickt haben. "Dass das Krankenhaus heute existiert, verdanken wir der unfassbaren Initiative Epsteins. Juden hätten nach dem Krieg allen Grund gehabt, auf Rache und Vergeltung zu sinnen. Epsteins Tat war ein Werk der Versöhnung", sagt Peter Layer, der Ärztliche Direktor und Chefarzt des Israelitischen Krankenhauses in Hamburg.

Vor 175 Jahren war das Israelitische Krankenhaus das erste moderne Hospital Norddeutschlands. Hier hätten erstmals Ärzte dauerhaft die Patienten betreut und sich wissenschaftlich mit Medizin auseinandergesetzt, sagt Layer. Das sei damals keine Selbstverständlichkeit gewesen. "Außerdem hatten Juden einen guten Ruf, was Medizin angeht."

Finanziert von einem reichen Hamburger Mäzen

Dass es das Haus gibt, verdankt die Hansestadt dem reichen Hamburger Bankier Salomon Heine. Er initiierte 1839 eine Stiftung für den Bau, vier Jahre später nahm das Krankenhaus an der heutigen Simon-von-Utrecht-Straße in St. Pauli den Betrieb auf. Das Krankenhaus sollte ein "Institut zur Aufnahme, Verpflegung und Heilung Israelitischer Kranker jedweden Alters und Geschlechts" sein. Es war jedoch für alle Menschen geöffnet - nicht nur für Juden. "Menschenliebe zählte für Heine nur, wenn man sie lebte", würdigt Layer den ehemaligen Gönner. Der Neffe von Salomon Heine, der Dichter Heinrich Heine, lobte das Engagement seines Onkels sogar mit einem eigenen Gedicht "Das neue Israelitische Hospital in Hamburg".

Große Popularität als Schutz

Von Beginn an sei das Krankenhaus damals "dramatisch erfolgreich" und sehr populär gewesen, sagt Layer. Diese gute Reputation half dem Krankenhaus während der Nazi-Zeit. "Natürlich war das Haus den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Aber die Popularität war so groß, dass sie es nicht einfach schließen oder umwidmen konnten", so Layer. Dennoch seien das dunkle Jahre für das Krankenhaus gewesen.

Das Ende des Israelitischen Krankenhauses?

Die Nazis deportierten Ärzte, Schwestern und Verwaltungsangestellte. Weil sich immer weniger nicht-jüdische Menschen in dem Hospital behandeln ließen, gingen die Einnahmen zurück. 1939 durften nicht-jüdische Patienten gar nicht mehr behandelt werden. Mit Kriegsbeginn enteigneten die Nazis das Krankenhaus, die wenigen Patienten kamen erst in der Johnsallee, dann notdürftig in der Schäferkampsallee unter. Schließlich verlor das Krankenhaus seine rechtliche Selbstständigkeit. Als Hamburgs verstärkt ins Visier der alliierten Bomber gelangte, wurden die Kranken größtenteils entlassen, weil keine bombensicheren Räume vorhanden waren.

Damit schien die Zeit des Israelitischen Krankenhauses abgelaufen zu sein - bis Verwaltungsleiter Epstein nach Hamburg zurückkehrte. 1946 eröffnete das Hospital wieder - teilweise mit schlechteren Standards als Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch die Patienten kamen wieder. In den 1960er-Jahren gelang ein Neubau am Orchideenstieg in Alsterdorf, wo das Krankenhaus immer noch steht.

Vom kleine Hospital zur Klinik

Von einem Haus mit 80 Betten ist das Israelitische Krankenhaus heute zu einer modernen Klinik geworden: Jährlich lassen sich hier etwa 7.300 Patienten stationär behandeln. Spezialisiert hat sich das Hospital auf Tumorerkrankungen in den Verdauungsorganen. Einen guten Ruf genießt es in Hamburg nach wie vor. Das liege auch daran, dass das Hospital nicht Rendite orientiert arbeite, meint Layer. "Damit sind wir mittlerweile eine Ausnahme." Für die Zukunft hofft er: "Dass uns das Gesundheitssystem erlaubt, so weiterzumachen wie bisher."

Karte: Das Israelitische Krankenhaus im Wandel

