Stand: 01.12.2020 11:00 Uhr Damals in den 50ern und 60ern: Weihnachten und Advent

Die harten ersten Nachkriegsjahre sind vorüber, in Deutschland geht es in den 50er-Jahren wieder bergauf. Das Wirtschaftswachstum bringt bescheidenen Wohlstand. Und so wachsen auch die Geschenke-Berge unter dem Weihnachtsbaum und das Festmahl wird zunehmend opulenter. Schon damals gibt es viele Spendenaktionen in der Adventszeit. Für sich und ihre Familien wünschen sich die Menschen der 50er und 60er zu Weihnachten das perfekte Familienfest. Wie wurden Advents- und Weihnachtszeit damals in Norddeutschland gefeiert? NDR Retro gibt Einblick in ein Stück norddeutscher Geschichte, in der manches ganz anders war als heute - wir uns in vielem aber auch mit einem Schmunzeln wiedererkennen dürften.