Die heimliche Liebe von Franz Kafka in Ostholstein

Wenn man es genau nimmt, meint Wolfram Kummer, hat sich Franz Kafka höchstwahrscheinlich zumindest von einem Ereignis in Gleschendorf zu einer seiner berühmten Erzählungen inspirieren lassen. Der ehemalige Lehrer hat gemeinsam mit seiner Frau eine Chronik über das ostholsteinische Dorf geschrieben und kennt die Geschichte, dass der damalige Arzt in Gleschendorf zu einem Kranken gerufen wurde, aber zunächst kein Pferd zur Verfügung hatte. Eine Konstellation, die genauso der Schriftsteller Franz Kafka in seiner Erzählung "Der Landarzt" verwendete.

Und noch etwas findet Wolfram Kummer spannend, denn die weibliche Hauptperson der Erzählung ähnelt doch sehr der Lübeckerin Gerti Wasner. Die Tochter eines wohlhabenen Lübecker Weinhändlers gilt als Kafkas "heimlichste Geliebte".

Er inspiriert bis heute weltweit Schriftsteller

Franz Kafka ist einer der berühmtesten deutschsprachigen Schriftsteller überhaupt. Der in Prag geborenen Kafka begeistert und beeinflusst mit seinen Büchern Menschen in der ganzen Welt. Bis heute gilt er als eine der wichtigsten Stimmen moderner Literatur. Mit gerade 40 Jahren ist er am 3. Juni 1924 an Tuberkulose gestorben. Sein Tod vor 100 Jahren wird weltweit mit Gedenkveranstaltungen, mit Büchern und Filmen gefeiert. Und auch in Schleswig-Holstein kann man an den weltberühmten Schriftsteller erinnern, denn Kafka hat auch hier Spuren hinterlassen.

Kafkas Sehnsucht nach Gleschendorf

So machte Kafka 1901 gemeinsam mit einem Onkel auf Helgoland Urlaub, um sich von den Anstrengungen des Abiturs zu erholen. Aber am bedeutsamsten war der Besuch Kafkas in Lübeck, von wo er eigentlich im Sommer 1914 nach Gleschendorf weiterfahren wollte, gemeinsam mit seiner Verlobten Felice Bauer. In dem ostholsteinischen Dorf wollten die beiden Urlaub machen. Aber dann wurde die Verlobung aufgelöst und Kafka fuhr allein in die Hansestadt. Zunächst bezog er ein Hotel am Bahnhof, dass ihm aber zu laut war. Nach einem Umzug in den heute noch existierenden "Kaiserhof" an der Untertrave, den Kafka als "Erlösung und Glück" empfand, wie er in seinem Tagebuch schrieb.

Nun kommt Gerti Wasner ins Spiel. Sie hatte der Schriftsteller in einem Sanatorium in der Schweiz kennengelernt und sich in die damals 18-jährige Lübeckerin verliebt. Er war von Gerti Wasner hingerissen und vielleicht hatte auch der Wunsch sie wiederzusehen, ihn den Weg nach Lübeck machen lassen. Ihre Familie hatte ein Ferienhaus in Gleschendorf und verbürgt ist ein Anruf Kafkas bei der dortigen Poststelle. Ob er sich nach Gerti erkundigt hat oder aber nun allein Ferien im Freiluftpark machen wollte, weiß man nicht.

Mut sich nackt zu zeigen

Vielleicht fehlte ihm auch etwas der Mut sich nackt durch das ostholsteinische Gebüsch "zu schagen", denn Klingberg gilt als Europas erste FKK-Kolonie in denen Männer und Frauen gemeinsam nackt Sport trieben. Kafka war ein Gesundheitsfanatiker und hatte zugleich immer mit seiner Schüchternheit zu kämpfen, vielleicht hat er Klingberg als Therapie gesehen, um sich von Zwängen zu befreien.

Gerti und Franz haben sich nie wiedergesehen

Letztlich entschied sich Franz Kafka anders. Nach dem Telefonat fuhr er mit Bekannten nach Marienlyst auf der dänischen Insel Falster. Schade eigentlich, meint Wolfram Kummer, denn vielleicht hätte sich, so der Dorfchronist, das Schreiben Kafkas verändert, wäre er nach Klingberg gefahren, denn dort war das pralle Leben und Gerti Wasner hat Kafka nie wiedergesehen.

