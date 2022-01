Stand: 09.02.2012 18:05 Uhr Ministerpräsident von Hassel am Telefon

Als das Wasser während der Sturmflut im Februar 1962 aufläuft, sind in Schleswig-Holstein schon die Helfer an den Deichen. Für den NDR läuft alles in Flensburg zusammen. Dort unterhält der Norddeutsche Rundfunk damals sein einziges Studio im Land. Seit 22 Uhr ist am 16. Februar Ministerpräsident Kai-Uwe von Hassel an der Westküste. Im Telefon-Interview mit Reporter Ernst-A. Stolte bittet der Ministerpräsident, die Helfer im Land nicht zu behindern.

AUDIO: "Für den normalen Bürger überhaupt nicht fassbar" (3 Min) "Für den normalen Bürger überhaupt nicht fassbar" (3 Min)

