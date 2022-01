Stand: 09.02.2012 18:05 Uhr Dockkoog unter Wasser

Der junge Soldat Oke Petersen stammt aus dem Cecilienkoog bei Struckum. In der Sturmnacht 1962 durfte er nicht nach Hause, sondern musste in der Kaserne in Husum in Bereitschaft bleiben. Die Nachtruhe dauerte nicht lange. Um 23 Uhr wurden die Soldaten der Bundeswehr alarmiert. Sie sollten im Dockkoog vor Husum helfen - doch der stand zu dem Zeitpunkt bereits unter Wasser.

AUDIO: "Nachts um 11 geweckt" (1 Min) "Nachts um 11 geweckt" (1 Min)

