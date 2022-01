Stand: 09.02.2012 18:05 Uhr Anni Both und das Sturmflut-Baby

Von 1957 bis 1984 war Hebamme Anni Both auf Hallig Hooge tätig. An die Sturm-Nächte im Februar 1962 kann sie sich noch ganz genau erinnern. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar kam ein Baby zur Welt. Die Mutter war schon vorsorglich am 15. Februar zu Anni Both auf die Backenswarft gekommen. Der Vater konnte bei der Geburt nicht dabei sein. Er blieb auf der Hanswarft. Obwohl das Wasser schon im Haus stand, verlief die Geburt problemlos.

