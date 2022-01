Stand: 09.02.2012 18:05 Uhr 22 Uhr: Deichbruch in Uelvesbüll

Schon um 22 Uhr brach am 16. Februar 1962 der Deich von Uelvesbüll an Eiderstedts Nordküste auf einer Länge von fast 100 Metern. Der gesamte Uelvesbüller Koog wurde überflutet und richtete schwere Schäden an. Peter Petersen erinnerte sich in einem NDR Interview im Jahr 1999 an diese Nacht.

AUDIO: "Wenn Sturm war, ist am Deich was los" (1 Min) "Wenn Sturm war, ist am Deich was los" (1 Min)

