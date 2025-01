Neuer Aufruf für "Jahrhundertliebe": Geheimnis einer langen Liebe Stand: 09.01.2025 12:20 Uhr Das NDR Fernsehen hat bereits zwei Flme über die langjährige Liebe älterer Menschen mit dem Titel "Eine Jahrhundertliebe" produziert. Sie sind hier und in der ARD-Mediathek zu finden. Für einen weiteren Film sucht der NDR neue Paare.

Schon in "Jahrhundertleben" hatten Frauen und Männer um die 100 Jahre über ihr bewegtes Leben berichtet. Dazu öffneten sie in fünf Folgen ihre Fotoalben. Darin ging es neben politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen auch um Liebe, Partnerschaft und Ehe.

Im Anschluss hat das NDR Fernsehen zwei Sendungen mit außergewöhnliche Liebesgeschichten älterer Menschen unter dem Titel "Eine Jahrhundertliebe" produziert und gesendet. Zwölf Menschen um die 100 Jahre erzählen, wie sie ihre Partnerinnen und Partner kennen- und lieben gelernt haben. Die Filme sind in der Mediathek und hier abrufbar.

Erneuter Aufruf zur Teilnahme an "Jahrhunderliebe"

Nun soll es einen weiteren Film geben. Der NDR sucht daher wieder Paare. Kommen Sie selbst, Ihre Eltern oder Ihre Großeltern infrage? Die Voraussetzungen sind: Die älteren Leute sind um die 100 Jahre alt und schon ewig mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin (auch queer) zusammen. Wer kennt "alte Paare", die in jungen Jahren geheiratet haben und deren Liebe bis heute besteht? Jemand aus der Verwandtschaft, dem Freundeskreis oder der Nachbarschaft?



Oder gibt es eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, eine ganz und gar ungewöhnliche Beziehung? Oder ein unverhofftes Wiedersehen der ersten Liebe, ein Treffen nach Jahrzehnten?



Dann melden Sie sich bei uns: jahrhundertliebe@ndr.de!



Bedingung: Die Senioren leben in Norddeutschland, also im Berichtsgebiet des NDR (Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg) und sind natürlich bereit, ihre Geschichte vor der TV-Kamera zu erzählen. Ein NDR Team würde zu Besuch kommen. Der Film soll voraussichtlich an Ostern 2025 ausgestrahlt werden.