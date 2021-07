Landleben gestern und heute

Das Leben auf dem Land: Medien setzen es lustvoll in Szene und verklären es oft romantisch. Glückliche Tiere, schmucke Dörfer und stilvolle Dekoration prägen das Bild. Doch in der Realität bedeutet Landleben noch immer harte Arbeit - auch wenn Maschinen und technische Hilfsmittel in vielen Bereichen Handarbeit ersetzen.

Noch um 1900 leben in Norddeutschland drei von vier Menschen auf dem Dorf und arbeiten in bäuerlichen Betrieben. Heute ist nur noch ein geringer Bruchteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig. Und nur wenige leben in Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern. Industrialisierung und technischer Fortschritt haben Arbeitswelten und Lebensgewohnheiten verändert: Maschinen ersetzen Menschen, Selbstversorger werden zu Konsumenten, traditionelle Berufe verschwinden. Landleben damals und heute - ein Vergleich.