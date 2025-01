Hannovers Stadtbahn kommt ab Ende 1974 leuchtend grün daher Stand: 27.12.2024 05:00 Uhr Am 27. Dezember 1974 wird in Hannover die lindgrüne Stadtbahn vom Typ TW 6000 präsentiert. Sie kann ober- und unterirdisch fahren. Obwohl es bereits mehrere Nachfolger gab, sind einige der Bahnen noch heute unterwegs.

Ab Mitte der 1960er-Jahre wurde in Hannover damit begonnen, das Straßenbahn- zu einem Stadtbahnetz umzubauen. Außerdem wurden Tunnelstrecken eingerichtet. Die bisher eingesetzten Wagen der Straßenbahn entsprachen nicht mehr den neuen Anforderungen für die 1970er-Jahre. Ein neues Fahrzeug musste her. Es sollte einen Zweirichtungsbetrieb ermöglichen, Hoch- und Niedrigbahnsteige bedienen können und mehr Komfort für die Fahrgäste bieten.

Damals technisch auf dem höchsten Stand

Die lindgrüne Bahn vom Typ TW 6000 war das erste Stadtbahn-Modell der Üstra. Die Bahn, die am 27. Dezember 1974 präsentiert wurde, kann sowohl ober- als auch unterirdisch fahren. Sie war technisch auf dem höchsten Stand und hatte als einer der ersten Stadtbahnwagen in Deutschland eine sogenannte Thyristor-Gleichstromstellersteuerung, mit deren Hilfe beim Bremsen erzeugte Energie in das Netz zurückgespeist werden konnte.

Markante Farbe

Am markantesten war - und ist noch heute - die Farbe des neuen von Herbert Lindinger designten Stadtbahntyps. Während die rustikalen alten Straßenbahnen noch überwiegend in beigen Farbtönen gehalten waren, prägte nun das leuchtend grüne Design das Erscheinungsbild von Fahrzeug und Unternehmen.

Der TW 6000 bietet 46 Sitz- und 104 Stehplätze. Er ist 28,28 Meter lang und 2,40 Meter breit. Die Bahn kommt auf ein Gewicht von 38,8 Tonnen und ist für Tempo 80 ausgelegt. Der TW 6000 ist mit Klapptrittstufen ausgestattet, sodass er den Fahrgästen ein Aussteigen nicht nur an den Hochbahnsteigen, sondern auch an ebenerdigen Haltestellen ermöglicht. Da ein Wagen zwei Fahrerstände hat, benötigt er zum Wenden keine Schleife.

Neue Serie wird kommen

Vom Typ TW 6000 wurden bis zum Jahr 1993 260 Exemplare gebaut. Nach rund 40 Jahren Einsatz waren die ersten grünen Stadtbahnen dieses Typs in die Jahre gekommen. Ein Teil von ihnen wurde nach und nach ersetzt. Noch sind einige dieser Triebwagen auf Hannovers Straßen unterwegs. Anlässlich der Weltausstellung Expo in Hannover im Jahr 2000 wurden neue Stadtbahnen angeschafft: die "Silberpfeile" TW 2000 und 2500. 2015 folgte der TW 3000, der wieder etwas mehr Grün neben dem Silber aufwies. Die neue Serie TW 4000 wird folgen.

