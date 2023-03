Nachlass von Walter Giller und Nadja Tiller wird in Hamburg versteigert Stand: 25.03.2023 10:31 Uhr Heute wird der gesamte Hausstand des berühmten Schauspieler-Ehepaars in Hamburg zugunsten von Hamburg Leuchtfeuer versteigert.

Sie verkörperte und lebte den Glanz der Nachkriegsfilmzeit, er steuerte den Witz dazu bei: Das Paar Nadja Tiller und Walter Giller. Ihre Altersjahre verbrachten sie in der Seniorenresidenz "Augustinum" am Museumshafen in Övelgönne. Zwölf Jahre nach ihrem Partner und Ehemann ist Nadja Tiller im Februar gestorben. Den Nachlass der beiden hat die Familie im Sinne des Paares Hamburg Leuchtfeuer gestiftet.

Erlös kommt Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer zugute

Der Erlös soll dem Projekt Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer zugute kommen. Es kümmert sich um Trauerbegleitung. Der Nachlass einschließlich des Hausstandes wird heute in den Hamburger Kammerspielen öffentlich verkauft. Dort war der letzte Auftrittsort Nadja Tillers als Schauspielerin. Zeitgenossen und Familie werden bei der Versteigerung anwesend sein.



Die öffentliche Versteigerung findet am Sonnabend, 25. März, von 10 Uhr bis 17 Uhr statt im Logensaal der Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9 bis 11.

