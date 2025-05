Geburtskliniken in SH: Hebammenverband warnt vor zu weiten Wegen Stand: 12.05.2025 20:21 Uhr Die niedrige Anzahl der Geburtskliniken wird in Schleswig-Holstein zum Problem. Nicht nur von den Inseln sind in Schleswig-Holstein die Wege in den Kreißsaal weit - und Geburten teilweise gefährlich.

In ganz Schleswig-Holstein gibt es nur noch 15 Geburtskliniken, wo Mütter ihre Kinder zur Welt bringen können. Vor 25 Jahren gab es in SH noch doppelt so viele Entbindungskliniken. Besonders für werdende Mütter auf den nordfriesischen Inseln ist das ein großes Problem. Die nächsten Geburtskliniken sind in Flensburg, Husum (Kreis Nordfriesland) und Heide (Kreis Dithmarschen) - und somit weit entfernt. Die Geburtenstation auf der größten deutschen Nordseeinsel Sylt wurde bereits vor mehr als elf Jahren geschlossen.

Mütter und Kinder durch lange Wege zur Geburtsklinik in Gefahr

Diese langen Wege können für Mutter und Kind gefährlich sein, sagt der Hebammenverband Schleswig-Holstein. Geburten haben bei Hubschrauber-Flügen keine Priorität, wodurch die Frauen oft lange warten müssen. Einige brächten ihre Kinder dann im Rettungswagen zur Welt. "Es gibt immer wieder Zwischenfälle, nicht nur im Rettungswagen, aber die Zahl dieser riskanten Geburten mit teils fatalen Folgen wird nicht erfasst", sagt Anke Bertram, Vorsitzende des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein.

Geburtshilfe und Geburtskliniken unter wirtschaftlichem Druck

Trotz bestehender Fördergelder für die Geburtshilfe gebe es mehrere Faktoren, die zur Schließung der Kliniken führen: wirtschaftlicher Druck, eine gesunkene Geburtenrate in den letzten Jahren und das Problem, genügend Fachpersonal zu finden. Der Erhalt von Geburtskliniken bedürfe einer hohen personellen Ausstattung, auch vor dem Hintergrund von bundesweiten Qualitätsanforderungen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

