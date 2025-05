Bürgermeister lädt ein: Balkon-Party für den HSV am 19. Mai Stand: 12.05.2025 13:49 Uhr Die Party geht weiter: Nach dem Bundesliga-Aufstieg des HSV plant die Stadt Hamburg für Montag, den 19. Mai, eine große Feier für die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin. Der NDR überträgt live.

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) empfängt am Tag nach dem letzten Saisonspiel der Hamburger bei Greuther Fürth (Sonntag, 15.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Rathaus. Tausende Fans werden zu der Aufstiegs-Party am Nachmittag erwartet. Auch die HSV-Frauen nehmen nach ihrem Bundesliga-Aufstieg an dem Senatsempfang teil.

Der HSV hatte am Samstagabend mit dem 6:1 gegen den SSV Ulm die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht - nach sieben Jahren in der 2. Liga. Die Fans des Traditionsclubs hatten anschließend eine riesige Party veranstaltet.

HSV will am Sonntag Zweitliga-Meister werden

Der HSV kann am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth die Zweitliga-Meisterschaft perfekt machen. "Wir wollen das Spiel am Sonntag gewinnen und die Meisterschale mit zum Rathaus bringen", sagte Polzin im NDR.

