Themenwoche: Wenige Apotheken in ländlichen Regionen Stand: 11.11.2021 05:00 Uhr Die mehr als 2,9 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein müssen für eine Arzneimittelversorgung unterschiedlich lange fahren. Unsere interaktiven Karten zeigen, wie weit ist es bis zur nächsten Apotheke ist.

von Julia Barthel

Mal schnell zum Apotheker um die Ecke, um etwas gegen die Erkältung zu besorgen, ist vielerorts längst nicht mehr möglich. Denn: In den vergangenen zehn Jahren hat nach Angaben der Apothekerkammer jede achte Apotheke im Land dicht gemacht. Mittlerweile gibt es nur noch 615 Apotheken (Stand: 22.10.2021) in Schleswig-Holstein. Zum Vergleich: Im April 2019 waren es noch 644. Die Entwicklung hält seit zehn Jahren an und verschärft sich weiter. Durch Onlinehandel, Landflucht und Nachwuchssorgen geraten Apotheken immer stärker unter Druck. Für viele Patienten bedeutet das vor allem eines: weite Wege für Medikamente.

Stadt-Land-Gefälle in der Entfernung

Statistisch betrachtet ist die nächste Apotheke 2,6 Kilometer von Hause entfernt - im landesweiten Durchschnitt. Während es in den Städten nur einige Hundert Meter sind, befindet sich die nächste Apotheke an der Nordseeküste im schlimmsten Fall mehr als zehn Kilometer entfernt. Gut haben es Menschen, die in den Städten wohnen. Hier gibt es eine Apotheke im Schnitt alle paar hundert Meter. In Nordfriesland sieht das schon anders aus. Wer zum Beispiel in Klanxbüll an der Nordsee wohnt, hat es etwa 13 Kilometer bis zur nächsten Apotheke. Auch ein Problem: Je weniger Apotheken es im Umkreis gibt, desto mehr Nachtdienste müssen die Übriggebliebenen übernehmen.

Woher die Daten kommen

Die Apothekerkammer Schleswig-Holstein hat uns auf Anfrage einen Datensatz mit Namen und Adressen aller 615 Apotheken landesweit zur Verfügung gestellt. So konnten wir sie mit Geodaten versehen und die Entfernung zu den einzelnen Gemeinden berechnen.

Stadt.Land.Wandel

Die Welt ist im Wandel: Dörfer und Städte verändern sich ständig - wir schauen in dieser Woche genauer hin, in der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel". Wie leben wir in Schleswig-Holstein - und wie wollen wir leben? Wie wohnen wir und wie gut sind wir versorgt? Ballungsräume wuchern, Pendler ziehen aufs Land, wo das Wohnen billiger ist. Die Bevölkerung wird älter, aber auch vielfältiger. Wir schauen genau hin - und zeigen Schleswig-Holstein im Detail.

