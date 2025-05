Aufstieg! Auch die HSV-Fußballerinnen sind wieder erstklassig Stand: 11.05.2025 12:59 Uhr Einen Tag nach dem Aufstieg der Zweitliga-Fußballer haben auch die HSV-Frauen die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Am Sonntag besiegten die Hamburgerinnen den SC Freiburg II mit 3:0 (0:0) und sind damit am letzten Spieltag nicht mehr von Rang drei zu verdrängen.

13 Jahre nachdem der HSV sein Frauenteam aus Bundesliga abgemeldet hatte und die Fußballerinnen nur noch Regionalliga spielten, sind sie nun wieder erstklassig. Vor 630 Zuschauern auf dem Platz neben dem Volksparkstadion, das am Vorabend noch Schauplatz einer riesigen Aufstiegsparty gewesen war, hätten sich die HSV-Frauen sogar eine Niederlage erlauben können. Denn Konkurrent SV Meppen auf Rang vier verlor zeitgleich sein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt II .

Dank der Treffer von Christin Meyer, Lotta Wrede und Svea Stoldt blieb das Team des scheidenden Trainers Marwin Bolz - Nachfolgern wird die Brasilianerin Liése Brancao - im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Nach Schlusspfiff gab es den verdienten Jubeltrauben - einen Platzsturm gab es nicht: Die Fans, darunter auch einige der HSV-Männer trotz mutmaßlich wenig Schlaf, blieben hinter den Absperrungen und sangen begeistert "Nie mehr, Zweite Liga, nie mehr, nie mehr!"

HSV überlegen, aber ohne Schussglück

Der HSV begann dominant und hatte die ersten Torchancen der Partie (6., 20.). Aber eine gewisse Nervosität war den Gastgeberinnen durchaus anzumerken, immer wieder gab es Ballverluste im Spielaufbau, aus der die Freiburgerinnen jedoch kein Kapital schlagen konnten.

Das Geschehen auf dem Rasen spielte sich meist in der Freiburger Hälfte ab. Die HSV-Frauen hatten viel Ballbesitz, fanden aber kaum eine Lücke in der kompakt stehenden Fünferkette der Gäste-Defensive. So versuchte es Svea Stoldt aus der Distanz, SCF-Keeperin Julia Kassen parierte (35.). Kurz darauf ließ Vildan Kardesler die bis dahin größte Gelegenheit liegen, als sie den Ball im Gewühl aus wenigen Metern nicht über die Linie drückte (42.).

Meyer stößt das Tor zur Bundesliga auf

Auch nach Wiederbeginn bot sich den Zuschauenden im Volkspark der gleiche Spielverlauf. Die HSV-Frauen hatten weiterhin die Kontrolle, ließen Ball und Gegnerinnen laufen. Torhüterin Kassen war schon in der 47. Minute wieder das erste Mal gefordert, als sie einen Schuss aus spitzem Winkel parierte.

Doch kurz darauf stieß Meyer das Tor zum vierten Aufstieg nach 1997, 2001 und 2003 ganz weit auf. Nach einer Ecke war die Stürmerin am langen Pfosten zur Stelle und schob zum 1:0 auf (53.). Spätestens als SCF-Torhüterin Kassen nach einem Foul an Melina Krüger außerhalb des Strafraums mit Rot vom Platz musste, war die Partie gelaufen (71.). In Überzahl machtenWrede (74.) und Stoldt (81.) schließlich alles klar.

