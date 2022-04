Steigende Lebensmittelpreise: Beim Einkaufen und Kochen sparen Stand: 04.04.2022 12:26 Uhr Nicht nur die Preise für Öl, Benzin und Gas steigen, auch Lebensmittel werden teurer. Wer den Einkauf gut plant, Waren richtig lagert und die richtigen Gerichte auswählt, spart Geld. Tipps und Rezepte

Durch den Ukraine-Krieg werden verschiedene Rohstoffe und Produkte wie etwa Getreide oder Dünger knapp und damit teurer. Das hat auch Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise, die aktuell steigen. Wer beim Essen sparen muss, sollte vor allem gut planen und richtig bevorraten. So lässt sich vermeiden, dass Lebensmittel weggeworfen werden müssen oder doppelt gekauft werden.

Wochenplan fürs Essen erstellen und Einkaufsliste schreiben

Vor dem Einkauf empfiehlt es sich, zunächst einen Speiseplan für die Woche zu erstellen - am besten mit der gesamten Familie, um persönliche Vorlieben zu berücksichtigen. Ein vorheriger Blick in Kühl-, Gefrier- und Vorratsschrank zeigt, welche Lebensmittel noch vorhanden sind und bald verbraucht werden müssen. Diese unbedingt für Gerichte im Wochenplan verwenden.

Auf Grundlage des Wochenplans eine Liste schreiben und sich beim Einkauf an diese halten. Ausnahme: Es gibt eine günstigere Alternative. Dann sollte man flexibel sein. Spontan-Käufe ansonsten vermeiden und niemals hungrig einkaufen gehen.

Auf Angebote achten und No-Name-Produkte wählen

Im Supermarkt lohnt ein Blick auf die Angebote. Waren kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind noch vollkommen in Ordnung und oft sehr preiswert. Teure Marken-Produkte lassen sich oft durch erschwingliche No-Name-Ware ersetzen, die Eigenmarken der Discounter kosten deutlich weniger. Auch ein Blick zur "Bückware" in den unteren Regalen zahlt sich meistens aus. Dort stehen die günstigsten Produkte, während in Augenhöhe die teureren aufgestellt sind. Großpackungen lohnen sich nur bei Lebensmitteln, die sich gut lagern lassen, wie etwa Nudeln.

Auch auf dem Wochenmarkt kann man günstig einkaufen: Am Ende des Markttages senken die Händler oft die Preise. Auch Nachfragen kann sich lohnen. Obst und Gemüse mit "Schalenfehlern" oder kleinen Druckstellen schmeckt genauso gut, ist aber oft billiger. Außerdem ist der Einkauf auf dem Markt umweltfreundlich, da die meisten Produkte ohne Plastikverpackung verkauft werden.

In Erntezeiten größere Mengen einkaufen und haltbar machen

In Erntezeiten gibt es viel Obst und Gemüse zu günstigen Preisen, größere Mengen lassen sich durch verschiedene Techniken haltbar machen. Aus Gemüseresten kann man beispielsweise eine Brühe kochen. Bis genügend Abschnitte für einen Topf Brühe zusammengekommen sind, die Reste einfach einfrieren. Das Bundeszentrum für Ernährung hat weitere Tipps zum nachhaltigen Konsum von Obst und Gemüse zusammengestellt.

Wer einen Garten oder Balkon hat, kann Gemüse, Obst oder Kräuter anpflanzen. Auch wenn die Balkonernte meist nicht für ganze Mahlzeiten reicht, leistet sie dennoch einen sinnvollen Beitrag. Freunde oder Bekannte mit eigenem Garten freuen sich oft über Hilfe, beispielsweise bei der Apfelernte, und geben gern etwas davon ab. Auf vielen Obsthöfen können Verbraucher außerdem kostenlos oder günstig Obst pflücken.

Preiswert selbst kochen

Selbst kochen ist gesund, in frischen Zutaten stecken mehr Nährstoffe als in industriell verarbeiteten Fertigprodukten. Zudem sind selbst gekochte Gerichte oft günstiger. So kostet beispielsweise eine Pizza Margherita für vier Personen rund 7 Euro. Ein Grünkohl-Mandel-Pesto für rund drei Euro schmeckt gut zu Nudeln, die in der 500-Gramm-Packung schon für weniger als 1 Euro angeboten werden. Sehr günstig sind auch Klassiker wie Pellkartoffeln mit Quark (4 Euro) oder Pfannkuchen mit Apfelmus (4-5 Euro).

Wenn bei Mahlzeiten etwas übrig bleibt, diese auf keinen Fall wegwerfen. Aus Resten kann man mit wenig Aufwand neue Gerichte zubereiten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 01.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittel Haushalt