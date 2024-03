Neustadt-Glewe: Städtchen mit der ältesten Burg Mecklenburgs Stand: 13.10.2023 14:45 Uhr Neustadt-Glewe hat zwar nur knapp 7.000 Einwohner, besitzt aber eine echte Attraktion: die älteste Wehrburg Mecklenburgs. Sie ist gleichzeitig eine der am besten erhaltenen Burgen in der Region.

Mitte des 13. Jahrhunderts ließ der Graf von Schwerin das Gebäude errichten, um die Süd- und Südostgrenze seines Herrschaftsgebietes zu sichern. In den letzten Jahrhunderten gab es sämtliche bauliche Veränderungen und unterschiedliche Nutzungen. Bis ins 18. Jahrhundert diente die Burg als Wohnsitz und Verwaltungsort der Mecklenburger Herzöge. Im 30-jährigen Krieg weilte Wallenstein für 3 Tage hier. Und heute beherbergt das Bauwerk neben einem Museum, einen Trauraum, die Stadtinformation und ein Restaurant. Außerdem ist die Burg das Wahrzeichen der Stadt.

Ein Museum bewahrt die Geschichte

Die Anlage besteht aus der historischen Burg mit Turm und Verlies, einem alten und einem neuen Haus, in dem einst der Herzog residierte, sowie einer Ringmauer mit Wehrgängen. Bis 2006 wurde die Burg vollständig saniert. Ein Museum zeigt ihre Geschichte und die der Stadt sowie verschiedene Sonderausstellungen. Der Museumsrundgang beginnt in der ehemaligen Hofstube des herzoglichen Wohnhauses und führt dann in den Burgturm. Von dort können Besucher auch einen Blick in das acht Meter Tiefe Verlies werfen.

Reizvolle historische Innenstadt

Auch das Zentrum der kleinen Stadt ist sehenswert, die meisten historischen Gebäude wurden saniert. Das alte Rathaus etwa stammt aus dem Jahre 1806, aus seinem Dach ragt ein verzierter Uhrturm. In unmittelbarer Nähe steht das Neue Schloss von 1720 im Stil der niederländischen Spätrenaissance, in dem sich heute ein Hotel mit Restaurant befindet. Besonderheit des Schlosses sind die aufwendigen, großflächigen Stuckverzierungen an den Decken aus dem 17. Jahrhundert. Die kleine Kirche des Ortes ist ein frühgotischer Backsteinbau mit einem separat stehenden Glockenturm. Prunkstück des schlichten Innenraums ist die hölzerne Kanzel aus dem Jahr 1587.

Wassersportler willkommen

Neustadt-Glewe ist nicht nur ein attraktives Ausflugsziel für Geschichtsinteressierte, sondern auch für Natur- und Wasserfreunde. Die Müritz-Elde-Wasserstraße, die die Elbe mit der Mecklenburgischen Seenplatte verbindet, führt direkt durch die Stadt. Der Sporthafen im Zentrum unterhalb der Burg bietet Platz für etwa zahlreiche Boote, auch Kanus können dort anlegen.

Das Tor zur Kulturlandschaft Lewitz

Nur wenige Kilometer vor den Toren der Stadt liegt die Lewitz, eines der größten Landschaftsschutzgebiete Mecklenburgs. Da zahlreiche Wasserwege die Lewitz durchziehen, können Besucher dort auch mit einem Kanu auf Entdeckungstour gehen. Für Wanderungen und Radtouren durch die Natur ist das Gebiet ebenfalls beliebt. Eine Besonderheit sind 32 Fischteiche im europäischen Vogelschutzgebiet nördlich der Stadt. Von der Aussichtsplattform Dütschower Hochbrücke bietet sich ein weiter Blick über die Teiche - mit guten Chancen, seltene Vögel wie See- oder Fischadler zu sehen.

Karte: Neustadt-Glewe

