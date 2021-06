Museum Schloss Schwerin: Herzögliche Schätze im Märchenschloss Stand: 28.11.2014 10:39 Uhr Von außen ein Märchenschloss - innen ein Museum, das die Pracht der einstigen Besitzer zeigt: Schloss Schwerin. Drei Etagen widmet das Museum den Großherzögen von Mecklenburg-Schwerin, die das Schloss um 1850 erbauen ließen.

Allein der jüngste Teil der Ausstellung im Schloss Schwerin, die Silberkammer, zeigt mehr als 100 silberne Exponate aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Dazu gehören überwiegend kleine Kunstwerke, die die fürstlichen Tafeln schmückten wie Schalen und Schmuckteller. Eines der Prachtstücke: ein vergoldetes Tee- und Kaffeegeschirr, einst ein Hochzeitsgeschenk für Friedrich Franz IV. und seine Frau Alexandra. In einem mit Wildleder ausgekleideten Koffer konnte das Paar das kostbare Geschirr sogar mit auf Reisen nehmen.

In Originaltönen restauriert

Das eindrucksvolle, helle Gewölbe der Silberkammer in einem Turm an der Seeseite wurde in den vergangenen Jahren umfassend saniert. Nun präsentiert es sich wieder in den ursprünglichen Farben: weiße Wände mit rotbraunen Ornamenten in den Deckenkuppeln.

Blick in die Wohngemächer

Neben Silberschätzen und Gemälden zeigt das staatliche Schlossmuseum die fürstlichen Wohnräume und Festsäle wie den Thronsaal oder die Ahnengalerie. Auf den edlen Fußböden stehen Skulpturen meist aus dem 19. Jahrhundert, an den Wänden und Decken dominieren Holztöne, Dunkelrot und Gold. Eine weitere Sammlung mit etwa 380 Stücken widmet sich der Geschichte des Porzellans.

Direkt neben dem Schloss präsentiert die Galerie Alte & Neue Meister Schwerin eine große Gemäldesammlung niederländischer Maler sowie viele kunsthandwerkliche und graphische Werke.

Museum Schloss Schwerin Lennéstraße 1

19053 Schwerin

Tel. (0385) 525 29 20



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Museums

Karte: Schloss Schwerin

Weitere Informationen Schwerin: Residenz der Herzöge 1160 wurde die Stadt gegründet. Später bestimmten Herzöge über Jahrhunderte hinweg die Geschicke Schwerins. Noch heute prägt ein imposantes Schloss das Bild der Stadt. mehr Schloss Güstrow: Renaissance in Mecklenburg Residenz der Herzöge, Lazarett und Altenheim: Schloss Güstrow diente vielen Zwecken. Derzeit wird der Bau, der zu den bedeutendsten Renaissance-Anlagen im Norden zählt, saniert. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 19.06.2016 | 19:30 Uhr