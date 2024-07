Berichten im Wahlkampf: Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte Stand: 25.07.2024 10:45 Uhr Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und in der Erwachsenenbildung mit dem Thema Wahlkampf-Berichterstattung vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Wie wird über Wahlkämpfe in Medien berichtet?

Regelmäßig wählen die Menschen in Deutschland Parlamente wie Bundestag, Landtag und Europaparlament oder auch die Bürgermeister*innen ihrer Städte und Gemeinden. Im Wahlkampf - also in den Wochen und Monaten vor den Wahlen - versuchen die Parteien und Kandidat*innen, ihre Standpunkte zu verschiedenen Themen deutlich zu machen und den Menschen nahezubringen. Für Medien ergeben sich daraus einige Herausforderungen - zum Beispiel: Welche dieser Themen sind wirklich wichtig und welche sind nur "Wahlkampf-Themen"? Damit beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Herausforderungen für Journalisten zu Wahlkampf-Zeiten erkennen

Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet: Wie wird über Wahlkämpfe in Medien berichtet? Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, dass Wahlkampf-Berichterstattung zum Teil anderen Regeln unterliegt als andere Berichterstattung. Sie sollen lernen, was das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit bedeutet und vor welche Herausforderungen es Journalist*innen stellt.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Wie wird über Wahlkämpfe berichtet?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion enthält Informationstexte und Aufgaben. Das Material kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Welche Regeln gelten für Medien in der Wahlkampfberichterstattung?

Wie werden Wahlkampfsendungen gestaltet?

Wie läuft Wahlkampf bei TikTok und Co.?

Was bedeuten Umfragen, Prognosen und Hochrechnungen?

In diesem Lernmodul verwendete Materialien

Deutscher Bundestag: Gesetzliche Regelungen zur Veröffentlichung von Wahlumfragen

Video von einfach.Medien: Wie funktioniert die Medien-Berichterstattung am Wahlabend?

Video von ZAPP - Das Medienmagazin: Online-Wahlkampf - Die Strategien der Parteien

Video von ARD und ZDF: Das Triell - Dreikampf ums Kanzleramt - Baerbock, Laschet, Scholz (2021)

Artikel von NDR.de: Prognose und Hochrechnungen - das ist der Unterschied

Artikel von tagesschau.de: Demokratie in sozialen Medien - Die TikTok-Taktik

TikTok-Nutzungsbedingungen: Konten von Regierungen, Politiker*innen und politischen Parteien

Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.

