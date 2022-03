"Verschwörungstheorien" im Netz: Unterrichtsmaterial für die Schule Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit dem Thema Verschwörungsmythen vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Sind Verschwörungsmythen harmlos oder gefährlich?

In diesem Modul geht es um "Verschwörungstheorien" und -mythen: Die Menschheit wird im Geheimen von reptilienartigen Wesen aus dem All beherrscht? Flugzeuge versprühen schädliche Chemikalien, um Menschen zu schaden? Solcherlei Theorien sind keine wissenschaftlichen Theorien, sondern ein Netz aufeinander bezogener Aussagen, die sich aus Zweifeln, Verzerrungen, pseudo-kritischen Fragen, Spekulationen und unbewiesenen Behauptungen zusammensetzen. Verschwörungsideologen leugnen Tatsachen, führen stattdessen "alternative" Informationen ins Feld und suchen Bestätigung in "Fake News" und Echokammern. Am Ende steht die Konstruktion einer "alternativen" Realität. Mit diesen Prozessen, den Folgerungen daraus und Tipps zum Umgang mit Verschwörungsmythen beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Verschwörungsmythen durchschauen

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Sind Verschwörungsmythen harmlos oder gefährlich? Die Schüler*innen sollen lernen, dass sogenannte Verschwörungstheorien keine wissenschaftliche Theorien sind, wie sie aufgebaut werden und welchen Zwecken sie dienen. Die SuS sollen verstehen, dass soziale Netzwerke und Messenger eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungsmythen spielen, während etablierte Medien ihrerseits als Teil der Verschwörung begriffen werden. Ein weiteres Lernziel ist zu erkennen, dass der "Glaube" an Verschwörungsnarrative wenig mit rationalen Erkenntnisprozessen zu tun hat, und es deswegen schwierig ist, überzeugte Anhänger*innen argumentativ zu erreichen. Schließlich sollen die Schüler*innen für sich entscheiden, ob Verschwörungsmythen harmlos oder gefährlich sind.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Sind Verschwörungsmythen harmlos oder gefährlich?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Es kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was sind Verschwörungstheorien?

Welche Rolle spielen Medien?

Warum glauben Menschen an Verschwörungsmythen?

Wie gefährlich sind Verschwörungsmythen?

In diesem Lernmodul verwendete Materialien

Deutschlandfunk: "Warum es nicht 'Verschwörungstheorie' heißen sollte"

Tagesschau.de: "Corona-Proteste - Esoterik, Gandhi und Reichsflaggen"

Konrad-Adenauer-Stiftung: "Sie sind überall - Eine repräsentative Umfrage zu Verschwörungstheorien"

WDR Planet Wissen (Video): "Die Geburt einer Verschwörungstheorie"

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg: "Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien?"

NDR/ARD-Dokumentation: "Die Story im Ersten: Querdenker"

Tagesschau.de: "Maßnahmen gegen Hass-Inhalte - Telegram einfach abschalten?"

Tagesschau.de: "Umstrittener Messengerdienst - Innenministerium spricht erstmals mit Telegram"

Deutschlandfunk: "Verschwörungstheoretiker - diese Leute suchen Erklärungen"

Stiftung Kloster Dalheim (Hrsg.): "Verschwörungstheorien - früher und heute", Begleitbuch zur Sonderausstellung der Stiftung Kloster Dalheim (bpb Schriftenreihe Bd. 10495), Bonn 2020

Michael Butter: "Nichts ist, wie es scheint. Über Verschwörungstheorien" (bpb Schriftenreihe Bd. 10271) Bonn 2018

Patrick Gensing: "Fakten gegen Fake News oder Der Kampf um die Demokratie" (bpb Schriftenreihe Bd. 10500) Bonn 2020

NDR.de: "Studie zu Verschwörungs-Mythen: Angst spielt große Rolle"

Thomas Niehr, Jana Reissen-Kosch: "Volkes Stimme? Zur Sprache des Rechtspopulismus" (bpb Schriftenreihe Bd. 10374) Bonn 2019

Innenministerium Niedersachsen: Verfassungsschutzbericht 2020 als pdf zum Download

Tagesschau.de: "Täglich Tötungsaufrufe auf Telegram"

Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.