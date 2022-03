So arbeiten Influencer: Unterrichtsmaterial für die Schule Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe mit dem Thema Influencer-Business vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Wie funktioniert das Geschäftsmodell der Influencer*innen?

In diesem Modul geht es um Influencer*innen. Das sind Menschen, die in sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok, oder YouTube Inhalte produzieren und eine gewisse Anhängerschaft (Follower*innen) haben. Dabei können sie "influencen", also ihre Follower*innen beeinflussen oder "inspirieren". Denn klar ist: Wenn ich jemanden jeden Tag sehe und mir dessen Aussagen anhöre - dann macht das etwas mit mir. Dafür produzieren und verbreiten Influencer*innen regelmäßig Inhalte (Content) wie Fotos, Videos, Storys und Texte und interagieren mit ihrer Online-Community. Erfolgreiche Influencer*innen haben eine hohe Zahl an Follower*innen. Online-Fachleute gehen davon aus, dass man ab 50.000 Follower*innen gut von den Einnahmen leben kann – und zwar über Kooperationsverträge mit zahlenden Werbekunden. Mit dieser Thematik beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: "Kritischen Geist" gegenüber Influencer-Business entwickeln

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Wie funktioniert das Geschäftsmodell der Influencer*innen? Die Schülerinnen und Schüler sollen einen kritischen und gesunden Umgang mit Influencerinnen und Influencern lernen. Sie sollen verstehen, auf welchen Wegen Influencer*innen Geld verdienen und dass sie aufgrund dessen keine Quelle für unabhängige Informationen sind. Die Schüler*innen sollen am Ende einen "kritischen Geist" entwickelt haben, mit dem sie anders auf die Dinge blicken, die ihnen begegnen.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "So arbeiten Influencer*innen" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Es kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was sind Influencer*innen?

Wie verdienen Influencer*innen Geld?

Wovon sind Influencer*innen abhängig?

