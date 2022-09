Conn-Syndrom: Nebenniere als Ursache für Bluthochdruck Stand: 12.09.2022 14:59 Uhr Eine Ursache für Bluthochdruck ist das Conn-Syndrom. Dabei produziert die Nebenniere zu viel vom Hormon Aldosteron. Der sogenannte Hyperaldosteronismus ist gut behandelbar, wird aber häufig nicht erkannt.

Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit. Obwohl er in der Regel keine Schmerzen und auch sonst keine Beschwerden verursacht, führt er unbehandelt zu schweren Schäden an den Blutgefäßen. Zu den mögliche Folgen von dauerhaft zu hohem Blutdruck gehören Herzmuskelverdickung, Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden.

Lässt sich der hohe Blutdruck auch durch Verschreibung von zwei, drei oder sogar noch mehr Medikamenten nicht senken, sollte das dringend Anlass für weitere Untersuchungen sein. Denn bei jedem zehnten Patienten geht der Bluthochdruck auf eine Grunderkrankung zurück: primären Hyperaldosteronismus, eine Erkrankung der Nebennieren.

Schätzungen zufolge ist Hyperaldosteronismus bei fünf Prozent der Bluthochdruck-Patienten die Ursache. Es ist gut behandelbar, wird aber sehr häufig nicht erkannt. Die Erkrankung wurde erstmals 1955 vom amerikanischen Arzt Jerome Conn beschrieben und ist deshalb auch als Conn-Syndrom bekannt.

Symptome: hoher Blutdruck, Sehstörungen, Ohrrauschen, Kopfschmerzen

Das Leitsymptom beim Conn-Syndrom ist der messbare, dauerhaft erhöhte Blutdruck, der sich kaum senken lässt. Dadurch bedingt können Blutdruck-Beschwerden wie Sehstörungen, Ohrrauschen oder Kopfschmerzen auftreten. Spezielle weitere Symptome des Conn-Syndroms sind Muskelschwäche, Krämpfe, Herzrhythmusstörungen, Verstopfung und häufiges Wasserlassen, hervorgerufen durch Kaliummangel im Blut. Diese spezifischeren Beschwerden kommen allerdings nur selten vor. Ein weiterer Hinweis auf das Conn-Syndrom: Der Bluthochdruck tritt schon mit unter 40 Jahren und familiär gehäuft auf.

Ursachen: Warum produzieren die Nebennieren zu viel Aldosteron?

Beim Conn-Syndrom produziert die Nebennierenrinde übermäßig viel Aldosteron. Aldosteron ist ein Hormon, das den Blutdruck in feiner Abstimmung mit anderen Hormonen reguliert. Es balanciert insbesondere die Blutsalze Natrium und Kalium aus. Bei einer Überproduktion von Aldosteron wird Natrium im Körper zurückgehalten, Kalium dagegen vermehrt mit dem Urin ausgeschieden. Dadurch kann Kaliummangel auftreten - und es bleibt mehr Wasser im Blutkreislauf. Der Blutdruck steigt. Ursachen für das Conn-Syndrom sind veränderte Zellen an der Nebenniere, zum Beispiel:



gut- oder bösartige hormonproduzierende Tumoren

Vergrößerung der Nebennieren.

Aldosteron-Renin-Quotient: Diagnose per Blutuntersuchung

Die Diagnose erfolgt in der Regel beim Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie, Kardiologie oder Nephrologie. Bei einer Blutuntersuchung kann ein Kaliummangel auf die Erkrankung hinweisen. Der Aldosteron-Spiegel allein ist nicht aussagekräftig, denn er ist tageszeitlichen Schwankungen unterworfen - und zudem haben auch noch Abbauprodukte des Hormons Wirkungen, die aber nicht gemessen werden können.

Gesteuert wird die Aldosteron-Produktion durch das Nierenhormon Renin, dessen Aufgabe es ist, den Blutdruck und das Flüssigkeitsvolumen im Kreislauf konstant zu halten. Ist der Aldosteron-Spiegel schon sehr hoch, braucht der Körper nur wenig Renin.

Deshalb ist bei der Diagnostik das Verhältnis von Renin zu Aldosteron ausschlaggebend (Aldosteron-Renin-Quotient): Wenig Renin und viel Aldosteron ist das Zeichen für Hyperaldosteronismus. Zur Bestätigung der Labordiagnose wird in der Regel ein Kochsalzbelastungstest durchgeführt.

Diagnostik der Nebennieren mit CT, MRT, Stufenkatheter

Bestätigt sich der Verdacht auf das Conn-Syndrom, sollten die Nebennieren per CT oder MRT auf Veränderungen untersucht werden. Denn mit der Blutuntersuchung allein weiß man noch nicht, in welcher Nebenniere die Überproduktion des Aldosterons stattfindet. Zur Ermittlung der kranken Nebenniere kann man mithilfe eines Katheters das Blut direkt in den beiden Nebennieren untersuchen. Diese sogenannte Stufenkatheter-Untersuchung ist anspruchsvoll und wird nur in speziellen Zentren durchgeführt. Mediziner führen dabei einen dünnen Schlauch durch die Venen bis zu den Nebennieren. Von dort entnehmen sie Blut und lassen es sofort untersuchen. Dann wissen sie, welche der beiden Nebennieren zu viel Aldosteron produziert - oder ob beide betroffen sind.

Behandlung: OP oder Medikamente?

Liegt ein Tumor vor, muss die betroffene Nebenniere entfernt werden. Nach der OP kann die verbleibende Nebenniere die Arbeit der anderen mit übernehmen.

Ist eine OP nicht möglich, kommen Medikamente zum Einsatz, zum Beispiel sogenannte Aldosteron-Antagonisten wie Spironolacton. Diese blockieren direkt die Überproduktion des Aldosterons.

Erhöhtes Risiko für Nierenversagen, Schlaganfall und Herzinfarkt

Die rechtzeitige Diagnose des Conn-Syndroms ist wichtig, weil das Aldosteron ein Stresshormon ist und neben der Erhöhung des Blutdrucks noch andere schädigende Wirkungen haben kann. Bei Hyperaldosteronismus kommt es häufiger zu Nierenversagen, Schlaganfällen und Herzinfarkten.

Nach Entfernung der erkrankten Nebenniere braucht ein guter Teil der Betroffenen keine Medikamente mehr. Immerhin knapp die Hälfte kann die Bluthochdruck-Medikation auf eine Tablette reduzieren.

Die Entwicklung des Blutdrucks sollte aber weiterhin regelmäßig beobachtet werden. Manchmal fängt später auch die verbleibende Nebenniere an, zu viel Aldosteron zu produzieren. Oder es entwickelt sich im Laufe der Jahre noch ein "normaler" (primärer) Bluthochdruck, zum Beispiel bei Übergewicht.

