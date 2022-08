Einfaches Hausmittel schützt Rosen vor Pilzkrankheiten Stand: 11.08.2022 16:38 Uhr Sternrußtau, Rosenrost und der Echte Mehltau zählen zu den typischem Rosenkrankheiten. Ein natürliches Hausmittel aus Knoblauch und Zwiebeln stärkt die Pflanzen und schützt vor dem Befall.

Kostengünstig und einfach in der Herstellung: Ein universelles Spritzmittel für Rosenkrankheiten lässt sich ganz einfach herstellen. Für zwei Liter Tee werden etwa 100 Gramm Knoblauch und 100 Gramm Zwiebeln benötigt. Beides klein schneiden und mit zwei Litern kochendem Wasser aufgießen. Das Ganze etwa 30 Minuten ziehen lassen und dann beispielsweise durch ein Handtuch abseihen, sodass nur die Flüssigkeit übrig bleibt. Den Tee abkühlen lassen und einen Spritzer Rapsöl hinzufügen.

Universelles Rosen-Spritzmittel aus Knoblauch und Zwiebeln

Die Mischung in eine Sprühflasche abfüllen und die Rosen damit besprühen. Wichtig: Das Gemisch sollte am besten vorbeugend angewendet werden, denn viele Rosenkrankheiten sind sehr hartnäckig und oftmals nicht mit natürlichen Mitteln zu bekämpfen. Das Gemisch am besten direkt mit dem Blattaustrieb im Frühling etwa einmal pro Woche auf die Rose ausbringen.

Sollten immer wieder Pilzerkrankungen an der Pflanze auftauchen, liegt es vermutlich am falschen Standort. Rosen sollten immer sehr sonnig und luftig stehen, sodass die Blätter nach Regen schnell abtrocknen können.

Dieses Thema im Programm: Rasch durch den Garten | 15.08.2022 | 21:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rosen Zierpflanzen