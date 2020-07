Stand: 15.08.2018 10:59 Uhr - Mein Nachmittag

Im August neues Gemüse anbauen

Im Spätsommer ist die Ernte vieler Gemüsesorten bereits eingefahren. Im Beet ist also Platz, um Gemüse anzubauen, das im Herbst und Winter geerntet wird. Geeignet sind Gemüsekulturen mit kurzen Vegetationszeiten, also Sorten, die so schnell wachsen, dass sie bis zum ersten Kälteeinbruch ausgereift sind. Dazu gehören Salat, Kohlrabi, Grünkohl, Mangold und Radieschen. Auch mehrjähriges Gemüse wie Etagenzwiebel, Schnittknoblauch oder Rhabarber können im August noch gesät beziehungsweise gepflanzt werden.

Wann ist der geeignete Zeitpunkt für die Aussaat?

Wichtig ist, den geeigneten Zeitpunkt für die Aussaat oder Pflanzung zu finden. Ideal ist ein nicht ganz so heißer Tag, am besten nach einem Regenschauer. Dann ist der Boden kühl und feucht und die Pflanzen können besser anwachsen. Ist die Erde sehr ausgetrocknet, sollte sie schon am Tag vor der geplanten Aussaat ausgiebig gewässert werden.

Wie muss der Boden vorbereitet werden?

Vor dem Aussäen oder Auspflanzen sollte der Boden aufgelockert und von Unkraut befreit werden. Je nach Bodenbeschaffenheit sollte das Beet mit Dünger versorgt werden. Am besten eignet sich ein organischer Langzeitdünger wie Hornspäne. Die jungen Pflanzen müssen reichlich und regelmäßig gegossen werden. Soll in diesem Jahr nichts mehr angebaut werden, empfiehlt sich eine Gründüngung, um den Boden mit frischen Nährstoffen zu versehen.

Worauf kommt es bei der zeitlichen Abfolge der Bepflanzung an?

Damit Gemüsepflanzen beste Bedingungen haben, sollten Gärtner eine sogenannte Fruchtfolge einhalten. Dabei handelt es sich um eine jährliche Abfolge, in der Nutzpflanzen auf einer bestimmten Fläche angebaut werden. Sie richtet sich nach dem unterschiedlich hohen Nährstoffbedarf der Pflanzen. Unterschieden werden die Kategorien Schwachzehrer, Mittelzehrer und Starkzehrer. Beispielsweise sind Flächen, auf denen Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Bohnen gestanden haben, mit Stickstoff angereichert und bieten somit Starkzehrern einen guten Nährboden. Auf diese Weise wird das Gemüse ausreichend mit Nährstoffen versorgt und der Boden nicht einseitig ausgelaugt.

