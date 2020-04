Stand: 14.04.2020 09:14 Uhr - Nordmagazin

Erdbeeren pflanzen - auch im Frühling möglich

Eigentlich pflanzt man Erdbeeren im Herbst. Wer den Zeitpunkt versäumt hat oder gerade einen neuen Garten anlegt, kann die leckeren Beeren dennoch im Frühling pflanzen. Wichtige Voraussetzungen sind ein sonniger Standort und lockerer, humusreicher Gartenboden.

Fruchtfolge beim Anbau beachten

Das Beet sollte nicht frisch umgegraben sein, sondern sich schon etwas gesetzt haben. In den vergangenen vier Jahren sollten dort außerdem weder Erdbeeren noch Kartoffeln gewachsen sein. Grund: Wer die sogenannte Fruchtfolge einhält, laugt den Boden nicht einseitig aus und verhindert die Ausbreitung von Krankheiten.

Der richtige Reihenabstand für Erdbeeren

Gepflanzt wird mit einem Reihenabstand von circa 80 Zentimetern. Der Abstand zwischen den Edbeerpflanzen einer Reihe sollte 30 bis 35 Zentimeter betragen. So ist genügend Platz beim Ernten vorhanden und zwischen den Pflanzen kann Stroh ausgebracht werden, damit sich die Feuchtigkeit länger im Boden hält. Außerdem liegen die Beeren nicht direkt auf der Erde.

Junge Erdbeerpflanzen im Topf kaufen

Bei der Pflanzenauswahl gibt es drei Möglichkeiten. Die erste sind vorgezogene Jungpflanzen im Topf. Die kann man im Frühling überall kaufen. Allerdings sind sie meist recht klein. Diese Pflanzen sind frostempfindlich und sollten also nicht zu früh ins Beet und gegebenenfalls vor Kälte geschützt werden. Meist fällt die Ernte im ersten Jahr aber noch nicht üppig aus.

Mit Frostpflanzen den Erntezeitpunkt selbst bestimmen

Die zweite Möglichkeit ist der Kauf sogenannter Frostpflanzen. Diese sind bereits ein Jahr alt, wurden im vergangenen Herbst ausgegraben und haben in einem Kühlhaus überwintert. Bei etwa null Grad können diese Pflanzen weiter im eigenen Kühlschrank lagern und nach Wunsch gepflanzt werden: Ungefähr zehn bis zwölf Wochen dauert es vom Pflanzen bis zur Ernte der ersten reifen Früchte. Pflanzzeit ist Ende April bis Mitte Juni. Durch versetztes Pflanzen kann man die Erdbeersaison verlängern. Das funktioniert allerdings nur im ersten Jahr, wenn die Pflanzen im Beet verbleiben. Wichtig: Die Frostpflanzen haben schon sehr lange, kräftige Wurzeln, sie brauchen also ein tiefes Pflanzloch. Gepflanzt wird so tief, dass das Herz der Pflanze über der Erdoberfläche bleibt.

Mehrfach tragende Sorten: Erdbeeren für den Balkon

Variante drei sind mehrfach tragende Sorten. Diese kann man ebenfalls im Frühling im Topf kaufen und dann ins Beet pflanzen. Allerdings tragen sie nicht viele und eher kleine Früchte. Dafür blühen sie zwei oder drei Mal im Jahr. Deshalb eignen sich diese Sorten eher für Balkon oder Terrasse - als Erdbeerpflanze zum Naschen für zwischendurch. Diese Sorten haben außerdem sehr hübsche Blüten. Die Erdbeeren auf keinen Fall in normale Blumenerde pflanzen, sie enthält viel zu viel Kunstdünger. Empfehlenswert ist dagegen Bio-Gartenerde.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 04.04.2019 | 19:30 Uhr