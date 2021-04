Vertikalen Garten für Erdbeeren auf dem Balkon bauen Stand: 23.04.2021 12:46 Uhr Am besten schmecken Erdbeeren frisch gepflückt. Wer keinen Garten hat, kann zum Beispiel auf Balkon und Terrasse Erdbeeren anpflanzen. Gartenexperte Peter Rasch baut einen vertikalen Erdbeergarten.

Für den vertikalen Erdbeergarten werden vier Holzlatten benötigt. Peter Rasch nimmt welche aus gehobelter Lärche, das sieht besonders schön aus und ist lange haltbar. Dazu werden noch ein paar Pflanzeimer, Blähton, Substrat, wetterfeste Schrauben und Scharniere, eventuell ein paar dünne Sicherungsstreben - und natürlich Erdbeerpflanzen benötigt.

So wird der vertikale Erdbeergarten gebaut

Das Gestell für die Erdbeeren besteht aus zwei Rahmen. Dafür zunächst vier Holzlatten auf eine Länge von etwa 1,60 Meter zusägen. Für die kurze Seite der Rahmen vier kürzere Stücke absägen. Diese müssen dem Durchmesser der Pflanzeimer entsprechen. Die Hölzer zu zwei stabilen Rahmen verschrauben. Wichtig ist, dass die Schrauben möglichst wetterfest sind, damit sie nicht sofort anfangen zu rosten.

Die fertigen Holzrahmen an der kurzen Seite mit stabilen Scharnieren verbinden. So kann das Gestell sowohl geklappt hingestellt als auch der Länge nach an die Wand gelehnt werden. Damit das Gestell bei Sturm nicht zusammenklappt, am besten noch zwei Sicherungsstreben aus Metall anbringen. In den Rahmen die leeren Pflanzeimer mit Schrauben befestigen.

Am besten Bio-Pflanzerde verwenden

Die Pflanztöpfe benötigen unbedingt ein Abflussloch, damit keine Staunässe entsteht. Zusätzlich als unterste Schicht Blähton als Drainageschicht in die Töpfe geben. Für Erdbeeren und andere Obst- und Gemüsepflanzen unbedingt Bio-Pflanzerde verwenden. Normale Blumenerde besser nicht verwenden, da sie viel Kunstdünger enthält.

Diese Erdbeersorten sind empfehlenswert

Das Volumen der Eimer, die Peter Rasch verwendet hat, beträgt pro Eimer ungefähr fünf Liter. Dort passen etwa drei kleine oder eine größere Erdbeerpflanze hinein. Rasch empfiehlt Sorten wie "Honeoye", "Korona", "Mieze Schindler" oder die mehrfach tragende "Toscana" mit roten Blüten und kleinen schmackhaften Früchten.

