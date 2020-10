Immergrüne Pflanzen auch im Winter gießen Stand: 28.10.2020 11:55 Uhr An frostfreien Tagen sollten Gärtner unbedingt immergrüne Pflanzen wie Buchsbaum, Kirschlorbeer und Rhododendron gießen. Denn die meisten erfrieren nicht, sie vertrocknen in Beet oder Kübel.

von Ralf Walter

Besonders an sonnigen Tagen im Winter sollten Gartenfreunde überprüfen, ob ihre immergrünen Pflanzen Wasser benötigen. Bei länger anhaltenden Sonnenperioden verdunsten Pflanzen wie Buchsbaum, Kirschlorbeer, Bambus oder Rhododendron über ihre grünen Blätter Wasser. Sie bekommen aber aus dem gefrorenen Boden keinen Nachschub.

Eingedrehte Blätter Zeichen für Wassermangel

Um die Verdunstungsfläche möglichst klein zu halten, wenden viele immergrüne Gehölze einen Trick an. Sie drehen ihre Blätter ein, um die Fläche, die der Sonne ausgesetzt ist, möglichst zu verringern. Sobald der Boden etwas angetaut ist, sollten die Immergrünen deshalb unbedingt gegossen werden.

Auch immergrüne Kübelpflanzen vertrocknen schnell

Dasselbe gilt für Immergrüne, die in Kübeln oder Töpfen auf der Terrasse stehen. Auch sie verdunsten Wasser über die Blätter. Die Kübel sollten deshalb besser nicht in der Sonne, sondern an einem schattigen Ort stehen. Wichtig: Die Pflanzgefäße sollten ein Abflussloch haben, damit keine Staunässe und infolgedessen Fäulnis entstehen kann.

Tipp Kübelpflanzen richtig überwintern Empfindliche Gewächse sollten vor dem ersten Nachtfrost nach drinnen gebracht werden, robustere benötigen Winterschutz. mehr Den Garten winterfest machen Bevor Frost tief in die Erde zieht, benötigen empfindliche Pflanzen Schutz vor der Kälte. Laub schützt Gewächse im Beet, Kokosmatten empfindliche Pflanzen in Kübeln. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein schönes Land TV | 01.11.2020 | 11:30 Uhr