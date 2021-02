Tischdekoration mit Lämmchen für Frühling und Ostern Stand: 16.02.2021 12:56 Uhr Die schöne Tischdekoration mit selbst gebastelten Lämmchen und bunten Blüten bringt den Frühling ins Haus und ist der Hingucker auf jeder Ostertafel.

Mit etwas Geschick werden aus Styropor-Eiern und Filzwolle zauberhafte Osterlämmchen. Platziert in einer "Frühlingskiste" mit Osterglocken, Perlhyazinthen, Zweigen und Moos sind sie der Blickfang auf jeder Ostertafel.

Material und Anleitung für die Schäfchen

Styropor-Eier, 10 cm, für den Körper (nach Bedarf)

Styropor-Eier, 6 cm, für den Kopf (nach Bedarf)

Filzwolle in Naturfarbe oder Weiß

Filznadel

scharfes Messer

Acryl-Mattfarbe in Beige oder Aprikose, Pinsel

2 Glashalbperlen in Schwarz oder Stecknadeln mit dunklem Kopf

lösungsmittelfreier Kleber

weicher Buntstift in Braun, Pastellkreide in Pink

Bastelfilzreste in Hellbraun

Schere, kleine Holzspieße oder Zahnstocher

Für den Schafskörper von der Filzwolle kleine Mengen abzupfen und zu Kügelchen formen. Diese Wollkugeln auf dem größeren Styroporei verteilen und mit der Filznadeln einstechen. Durch die Widerhaken der Nadel verbindet sich die Wolle mit dem Styropor. Auf diese Weise fast das ganze Ei mit Filzwolle bedecken. Nur an der flachen oberen Eispitze eine kleine Stelle für den Kopf freilassen.

Für den Kopf des Lämmchens am kleineren Ei an der einen langen Seite ein Stück schräg mit dem Messer abschneiden. Mit Acryl-Farbe grundieren. Nachdem die Farbe getrocknet ist, geht es an die Frisur: Hierfür ebenfalls aus der Wolle kleine Kügelchen formen. Circa drei nebeneinander an die abgeschnittene Kante setzen und mit der Filznadel im Styropor fixieren. Darunter noch mal circa drei Kügelchen einarbeiten und noch ein oder zwei Kügelchen darunter, damit der Wollschopf optisch "ins Gesicht gezogen" ist.

Für das Gesicht die beiden Glashalbperlen als Augen aufkleben oder die Stecknadeln mit dunklem Kopf platzieren. Das Maul mit drei Strichen mit dem Buntstift aufmalen, Wangen mit pinkfarbener Kreide mit dem Finger auftragen. Für die Schafohren den Bastelfilz doppelt legen und eine längliche Blattform ausschneiden, dann in zwei einzelne Ohren teilen und mithilfe eines Zahnstochers an der rechten und der linken Seite in den Kopf stecken. Kopf und Körper mit einem Zahnstocher verbinden und eventuell mit etwas Kleber fixieren.

Für eine ganze Schaffamilie auf die gleiche Weise noch weitere Schäfchen anfertigen.

Material und Anleitung für die bunte "Frühlingskiste"

kleine Obstkiste

helle und braune Farbe, zum Beispiel Acrylfarbe

Pinsel zum Auftagen

Plastik- oder Alufolie zum Auslegen

Frühlingsblumen wie Osterglocken oder Perlhyazinthen

nach Bedarf Zweige, Efeu, Hartriegel

Blumendraht

Die Obstkiste mit brauner Farbe grundieren. Nachdem sie getrocknet ist, etwas helle Farbe auftragen, so bekommt die Kiste einen "Shabby Look". Dazu nur ganz wenig Farbe mit einem Borstenpinsel aufnehmen und auf Küchenkrepp ausstreichen, sodass nur noch ein Hauch Farbe im Pinsel ist, und damit über die Kiste streichen.

Wenn die Farbe getrocknet ist, den Kistenboden mit Folie auslegen. Frühlingsblumen wie Osterglocken und Perlhyazinthen direkt aus dem Topf hineinsetzen und die Lücken mit frischem Moos auffüllen. Ein paar Zweige Heidelbeerkraut sind zusätzlich eine hübsche Zierde. Die Kiste nach Belieben außen mit Hartriegel und Efeuranke verschönern, die Zweige lassen sich leicht mit einem Blumendraht befestigen. Zum Schluss die Schäfchen in die Kiste setzen.

