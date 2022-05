Kochboxen bestellen: Was bekommt man für sein Geld? Stand: 06.05.2022 14:12 Uhr Keine Suche nach Rezepten, kein Schleppen von Einkäufen: Kochboxen sollen den Alltag erleichtern. Aber was taugen die Angebote von Hello Fresh, Dinnerly und Marley Spoon?

von Rieke Sprotte

Entscheidet man sich für eine Kochbox, bekommt man Rezepte samt Zutaten einmal pro Woche nach Hause geliefert. Meistens muss man nur Öl, Essig, Salz und Pfeffer selbst beisteuern. Die Gerichte sucht man sich vorab online aus. Je nach Anbieter stehen 18-34 Mahlzeiten zum Selberkochen zur Auswahl. Die Anzahl der Mahlzeiten und Portionen kann man selbst bestimmen. Minimum sind in der Regel drei Gerichte für zwei Personen pro Woche. Bei den meisten Unternehmen schließt man ein Abo ab, das jedoch jederzeit wieder kündbar ist.

Was kosten Kochboxen?

Es gibt verschiedene Anbieter, die unterschiedliche Preise nehmen. Beim Anbieter Dinnerly kostet ein Abo mit drei Mahlzeiten für zwei Personen 31,33 Euro, bei Marley Spoon 46,85 Euro und bei Hello Fresh 42,49 Euro. Dinnerly wirbt mit "einfach nachzukochenden Gerichten" "ohne Schnickschnack". Hello Fresh und Marley Spoon haben etwas aufwendigere Gerichte mit mehr Zutaten im Angebot.

Die Kochboxen sind nur im Abo erhältlich, man kann aber pausieren oder kündigen, wenn man den Service nicht mehr nutzen möchte. Falls eine der Zutaten verdorben ist oder beim Transport Schaden genommen hat, sollte man ein Foto davon machen und die Lieferung reklamieren.

Vor- und Nachteile von Kochboxen

Kochboxen können viel Arbeit abnehmen: Keine aufwendige Suche nach Rezepten, kein Schlangestehen im Supermarkt oder Schleppen von Einkäufen. Dank der vielen Rezeptvorschläge bekommen die Nutzer des Angebots viel Abwechslung in ihrem Speiseplan und können neue Gerichte ausprobieren. Das Kochen nach Anleitung gelingt meist leicht, auch ohne Vorkenntnisse.

Nachteil ist der Abfall, der durch die Verpackung anfällt: Die Zutaten kommen in Pappkartons, die entsorgt werden müssen, und sind teilweise in Mini-Mengen verpackt. Produkte, die gekühlt werden müssen, werden in Papiertaschen mit Plastik-Kühlelementen angeliefert. Wichtig zu wissen ist zudem, dass bisher keines der Unternehmen Kochboxen in Bio-Qualität anbietet.

Sind Kochboxen wirklich klimaneutral?

Viele Unternehmen werben mit Klimaneutralität. Das heißt, es werden in der Regel Projekte im Ausland finanziert, mit denen die Emissionen, die entstehen, kompensiert werden. Hello Fresh weist auf Nachfrage auf eine eigene Ökobilanzanalyse hin, die ergeben hätte, dass Gerichte des Unternehmens weniger CO2-Emissionen verursachen würden als die gleichen Gerichte mit im Supermarkt gekauften Zutaten.

