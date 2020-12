Das Instrument der Engel: Harfenist de Maistre in Bad Segeberg

"Als im Frühjahr alle Konzerte und Festivals abgesagt wurden, dachte ich schon, dass auch mein Sommer in Schleswig-Holstein ins Wasser fällt", gestand Xaiver de Maistre. Schließlich war es das erste Mal, dass ein Musikfestival seinem Instrument einen so bedeutenden Platz einräumen wollte.

Vielfältige Formate für den Porträtkünstler Xavier de Maistre

Doch auch im "Sommer der Möglichkeiten" wurde der französische Harfenist facettenreich gewürdigt: mit Solo- und Kammerkonzerten, im Zusammenspiel mit ehemaligen Studentinnen und mit dem Mahler Chamber Orchestra und sogar bei "musikalischen Hausbesuchen".

Engelsgleiches Spiel in Bad Segeberg

Einige dieser Konzerte hat NDR Kultur mitgeschnitten und bereits im Juli und August gesendet. Das festliche Finale bildet nun am ersten Weihnachtstag ein Soloabend von Xavier de Maistre am 13. Juli in Bad Segeberg. Auf dem Programm stehen Originalwerke und Bearbeitungen aus drei Jahrhunderten, die auch ein Engel, auf seiner Wolke sitzend, nicht schöner hätte spielen können!

Das Programm Georg Friedrich Händel

Konzert B-Dur HWV 294

Johann Ladislaus Dussek

Sonate c-Moll

Franz Liszt

Die Nachtigall

Gabriel Fauré

Impromptu op. 86 Nr. 6

Carlos Guastavino

Bailecito

Zequinha de Abreu

Tico Tico

Claude Debussy

Arabesque Nr. 1

Ernesto Lecuona

Glissando Mazurka

Marcel Grandjany

Peruanisches Volkslied aus Cusco

Henriette Renié

Légende

Xavier de Maistre Harfe

Aufzeichnung vom 13.07.2020 in Bad Segeberg



Henriette Renié

Trio für Violine, Violoncello und Harfe

Camille Saint-Saëns

Fantaisie A-Dur für Harfe und Violine op. 124

Arabella Steinbacher Violine

Daniel Müller-Schott Violoncello

Xavier de Maistre Harfe

Aufzeichnung vom 10.08.2011 in der Schelfkirche in Schwerin