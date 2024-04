Lange Nacht der Museen: Ein Abend von Ahh! bis Ohh! Stand: 27.04.2024 06:00 Uhr Unter dem Motto "Möge die Nacht mit uns sein!" findet heute Abend wieder die Lange Nacht der Museen in Hamburg statt. Auf dem Programm stehen Führungen, Konzerte, Mitmach-Spiele, Lesungen und vieles mehr.

Von wegen 'verstaubt'. Die Hamburger Museen zeigen, wie viel Leben in ihnen steckt. 53 Hamburger Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkorte machen mit. Von 18 Uhr bis in die Nacht gibt es mehr als 600 Veranstaltungen.

Zauberkunst - Einblicke in Taschenspielertricks

Zum ersten Mal beteiligt sich das Bargheer Museum mit einem Poetry Slam und einem Rundgang durch den Jenischpark. Spät in der Nacht zeigt der Hamburger Showtänzer Cesar Sanchez Tanzwilligen Salsaschritte. Im Zaubermuseum Bellachini stellt der Zauberkünstler Wittus Witt den Zauberkasten vor, den Goethe 1830 seinen Enkeln geschenkt hat und zaubert sogar daraus. Besuchende können Taschenspielertricks kennenlernen, über Zauberkunst philosophieren und wer Glück hat, kann in einer Rallye auch ein Zauberkunststück gewinnen.

Seefahrernostalgie und Wissenschaftliches für Kinder

Gleich in mehreren Museen können Kinder in die Welt der Seeleute eintauchen. Auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers dürfen Kinder die Schiffsglocke läuten und am Steuerrad drehen. Zwischen Leinen, Masten und Kombüse können sie das Leben der Seeleute vergangener Tage kennenlernen. Auf derCap San Diego braucht die Piratin Jack Hilfe bei der Suche nach einem verlorenen Schatz. Kinder zwischen vier und neun Jahren sind zur Speed-Pirat*innen-Rallye eingeladen. Im Internationalen Maritimen Museum Hamburg können Kinder ab acht Jahren Schiffsmodelle aus Papier bauen.

Das Altonaer Museum schickt junge Gäste auf Rätseltour zwischen den Säulenhallen. Wer die Lösungen herausfindet, kann damit einen Morsecode knacken. Im "electrum", dem Museum der Elektrizität wird es naturwissenschaftlich. Dort basteln Kinder einen eigenen Stromkreis und bringen damit eine Glühlampe zum Leuchten oder bauen eigene Konstruktionen mit magnetischen Kunststoffformen. Im Archäologischen Museum Hamburg und dem Stadtmuseum Harburg können sie eine Steinzeithöhle mit der Taschenlampe erkunden und sich im Museum BallinStadt mit der Museumsratte "Jette" in die Geschichten von Aus- und Einwanderern einfühlen.

Hinter den Kulissen des Volksparkstadions - das HSV Museum

Pokale, Legenden und Geheimnisse des Hamburger Sportvereins - so richtig schöne HSV-Nostalgie. Alle halbe Stunde gibt es eine Stadionführung bei Nacht mit allen Höhepunkten im HSV-Kosmos. Man sieht den Raum der Pressekonferenzen, die Gästekabine, die Mixed-Zone und bei nächtlicher Beleuchtung geht es dann auch bis an den Spielfeldrand.

Für Sportliche, Mutige und Abenteuerlustige

Die Cap San Diego bietet Sportliches für Schwindelfreie. Wer sich traut, darf dort in den Seilen zwischen den Masten klettern - im Hochseilgarten. Auch im Zoologischen Museum Hamburg ist Mut gefordert - bei der nächtlichen geführten Tour durch die sonst nicht-öffentliche Spinnenausstellung - eine von vielen verschiedenen Themenausstellungen.

Hoch hinaus geht es im Astronomiepark Hamburger Sternwarte. Zwischen Vorträgen über mögliches Leben im All oder die Entstehung der Sterne können die Gäste selbst durch große Teleskope ins Universum blicken.

Der Alien von der Grindelallee - Das Museum der Natur

Dieser dunkle Brocken ist der große Star der langen Nacht der Museen: Der Meteorit "Elmshorn", der genau vor einem Jahr in Elmshorn in den Garten einer Familie gekracht ist. 3,7 Kilo. Jetzt im Tresor der Mineralogie-Abteilung des Museums der Natur in der Grindelallee. Für alle zu sehen in der Langen Nacht der Museen. Wer sich auf ein Abenteuer vorbereiten möchte, kann außerdem im Museum der Natur um 18 Uhr unter fachkundiger Anleitung Goldwaschen. Das Gute: Wer etwas findet, darf es behalten.

Unter Strom - electrum, das Museum der Elektrizität in Harburg

100 Jahre gibt es jetzt schon Radio in Hamburg. Die Ausstellung erinnert mit alten Röhrenradios und Sendungen aus dem Archiv an die Dampfradiozeit. Alte Radios verwandeln sich in einer Klangperformance in Musikinstrumente. Es gibt Führungen durch die Ausstellung. Und um 20.30 Uhr gibt es ein Mega-Experiment: Beim "Wurstwiderstand" wird elektrische Spannung an ein Wienerwürstchen gelegt, im electrum in der Harburger Schloßstraße.

Peking und mehr - das Deutsche Hafenmuseum

Natürlich kann man die Viermastbark Peking besichtigen. Aber am Schuppen 50a kann man sich auch eine maritime Tätowierung vom Tattookünstler Tüdelmors stechen lassen. Es gibt eine Tauchvorführung, man kann die Hafenarbeitersprache von damals, die Kedelkloppersprook, lernen - und Stefanie Hempel bringt Beatles-Songs ins Hafenmuseum.

Wenn der Schutzmann ums Eck kommt - das Polizeimuseum

Peterwagen von damals und heute zum Anfassen und Einsteigen stehen vor dem Museum in Alsterdorf. Drinnen erfährt man, wie die Polizei mit moderner Technik Tatorte rekonstruiert. Echte Kommissare führen durch die Dauer-Ausstellung zur Hamburger Kriminalgeschichte. Ein Zivilfahnder berichtet von seiner Arbeit. Und man erfährt auch etwas über die Rolle der Polizei in der Nazizeit.

Gedenkstätten erinnern an Verbrechen

Die Gedenkstätte Geschichtsort Stadthaus, eine ehemalige Zentrale des nationalsozialistischen Terrors, zeigt die verschiedenen dort organisierten Verbrechenskomplexe der Hamburger Polizei und Gestapo im Nationalsozialismus, sowie Biografien von verfolgten Frauen und Männern.

In der KZ-Gedenkstätte Neuengamme wird erklärt, was das heute Sichtbare über die Vergangenheit im Lager zeigt. Im Medizinhistorischen Museum Hamburg wird unter anderem über Menschenversuche im Nationalsozialismus gesprochen. Das Universitätsmuseum arbeitet die nationalsozialistische und kolonialistische Vergangenheit der Universitätsstadt Hamburg bei gerappten Führungen auf.

Nacht ist auch zum Schlafen da!

Nicht zuletzt können gerade die jungen Gäste auch in einem der Museen schlafen, wenn auch wahrscheinlich nur kurz. Denn bei der Kinderübernachtung im Kl!ck Kindermuseumsind Sechs- bis Zwölfjährige zum Feuer machen, Geschichten lauschen, Film gucken und Spielen eingeladen. Irgendwann wird dann in Zelten geschlafen und am Sonntagmorgen werden die Kleinen wieder abgeholt.

Insgesamt 550 Sonderveranstaltungen in Hamburg

Besucherinnen und Besucher können bei der Langen Nacht der Museen Ausstellungen sowie über 550 diverse Sonderveranstaltungen in vielen verschiedenen Sprachen erleben - darunter Plattdeutsch, Koreanisch, Türkisch und Ukrainisch und auch in Gebärdensprache.

