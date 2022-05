Landtagswahl in SH: TV-Triell mit Günther, Losse-Müller und Heinold Stand: 04.05.2022 09:09 Uhr Das TV-Triell der Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen zur Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein wird heute Abend nachgeholt. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther trifft auf Thomas Losse-Müller und Monika Heinold. Der NDR überträgt ab 21 Uhr live.

Der Schlagabtausch zwischen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) sollte eigentlich am vergangenen Dienstag stattfinden. Doch Daniel Günther musste seine Teilnahme am geplanten Wahl-Triell im NDR Fernsehen aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Das Triell soll nun heute Abend nachgeholt werden. Günther ist jedoch noch nicht negativ auf das Coronavirus getestet worden. Ihm gehe es zwar deutlich besser, sagte Günther gestern im ZDF-"heutemagazin". "Ich bin aber noch positiv, deswegen muss ich im Moment noch zu Hause bleiben", so der Ministerpräsident.

Nach Angaben eines Parteisprechers soll das Ergebnis eines Schnelltests heute Morgen darüber entscheiden, ob Günther persönlich am TV-Triell der Spitzenkandidaten im NDR Fernsehen teilnehmen wird. Notfalls soll er von zu Hause aus zugeschaltet werden.

Landtag statt Norwegenkai

Das Triell moderieren ab 21 Uhr NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Leiterin für Politik und Recherche im NDR Schleswig-Holstein. NDR.de überträgt das Streitgespräch aus dem landeshaus in kiel zeitgleich im Video-Livestream sowie in der NDR SH App. Ursprünglich sollte die Live-Sendung im Norwegenkai stattfinden.

Wer schaltet auf Angriff?

Etwa 2,3 Millionen Wahlberechtigte entscheiden darüber, ob Daniel Günther im Amt bleibt oder der Posten des Kieler Ministerpräsidenten an einen der beiden Herausforderer fällt. Vor allem für die Herausforderer von SPD und Grünen dürfte das einstündige Live-Triell eine der letzten Chancen sein, den Abstand zwischen ihren Parteien und der CDU im bevorstehenden Endspurt zu verkürzen. Nach der jüngsten NDR Umfrage vom 21. April lag die CDU in der Wählergunst vorn. Die Partei kam in der "Sonntagsfrage" auf 38 Prozent, die SPD auf 20 und die Grünen auf 16 Prozent.

Welche Koalitionen sind möglich?

Eine weitere spannende Frage: Regiert weiter eine Jamaika-Koalition oder übernimmt ein Zweier-Bündnis das Ruder? Laut de NDR Umfrage wäre die bisherige Jamaika-Koalition Geschichte. Denn es würde bereits für ein Zwei-Parteien-Bündnis aus CDU und Grünen reichen. Aber auch eine Koalition aus CDU und FDP hätte eine knappe Mehrheit. Rechnerisch möglich, aber politisch unwahrscheinlich wäre auch eine große Koalition aus CDU und SPD. Für eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP würde es dagegen derzeit nicht reichen.

