Landtagswahl in SH: So lief das TV-Triell zwischen Buchholz, Harms und Nobis Stand: 26.04.2022 20:06 Uhr Was versprechen die Parteien? Wo liegen die Unterschiede, wo die Gemeinsamkeiten und wer hat die besseren Argumente? Zwölf Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein standen die Spitzenkandidaten von FDP, AfD und SSW in einem TV-Triell Rede und Antwort.

In der einstündigen Debatte im NDR Fernsehen standen die wichtigen landespolitischen Themen wie Verkehr, Bildung, Energiewende, Wirtschaft und Soziales im Mittelpunkt. Bernd Buchholz (FDP), Jörg Nobis (AfD) und Lars Harms (SSW) lieferten sich stellenweise einen offenen Schlagabtausch. Eröffnet wurde die Runde mit der Diskussion über den Krieg gegen die Ukraine. Die Frage, welche Waffen der Ukraine zur Verteidigung geliefert werden können, bestimmt seit Tagen in Deutschland die politische Debatte - auch in Schleswig-Holstein. Hier wurden schon erste Unterschiede deutlich.

Bernd Buchholz sagte, es gehe auf der einen Seite darum, der Ukraine zur Seite zu stehen. Auf der anderen Seite aber auch darum, dass Deutschland und die Nato nicht zur Kriegspartei werden. Da sei eine Abwägung dringend geboten. Die Abstimmung müsse eng mit den Partnern in der Nato gemacht werden. Jörg Nobis stellte klar, dass Deutschland keine Waffen liefern sollte. "Es ist nicht unser Krieg, die Ukraine ist nicht in der EU und kein Nato-Mitglied. Es gibt also keine Beistandsverpflichtungen gegenüber der Ukraine." Lars Harms erklärte, dass Deutschland alles dafür tun müsse, um die Ukraine zu unterstützen - auch schwere Waffen zu liefern. In dem Land herrsche Mord- und Totschlag. Er wandte sich dann noch direkt an Jörg Nobis: "Ich kann nicht verstehen, dass Herr Nobis sagt: 'Wir liefern keine Waffen hin.' Das bedeutet, dass man auch Kriegspartei ist, nur auf der falschen Seite, indem man Putin unterstützt." Alle drei machten deutlich, dass der Ukraine-Krieg zwar den Wahlkampf überschattet, sie aber trotzdem mit landespolitischen Themen auf ihren Wahlkampftouren durchdringen könnten.

Mobilität - ein strittiges Thema

Dazu gehören auch die steigenden Energiepreise. SSW-Spitzenkandidat Lars Harms meinte, dass Maßnahmen des Bundes - wie Steuersenkungen bei Benzin und Diesel oder das Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV - nicht ausreichen. "Es ist zeitbegrenzt. Es nützt nichts, wenn wir Heiligabend vor den gleichen Problemen stehen. Es muss dauerhafte Entlastungen geben - also die Steuern auf Benzin, Heizung oder Strom müssen gesenkt werden." Das Land müsse alternative Angebote schaffen, damit man zum Beispiel vom Auto auf den ÖPNV umsteigen könne. Deshalb müsse der ÖPNV dauerhaft billiger werden, meinte er weiter.

Der Staat könne hohe Preise nicht komplett ausgleichen, hielt FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz dagegen. Für den Wirtschaftsminister geht es nicht nur um den Preis, der durch eine geringere Mehrwertsteuer gesenkt werden könnte: "Es geht den Leuten, glaube ich, bei einem Umstieg auf den ÖPNV nicht nur darum, wie viel sie bezahlen. Sie wollen Qualität, sie wollen eine Sicherheit, sie wollen eine Zuverlässigkeit."

Nobis nannte den Staat einen "Kriegsgewinnler", weil er an den hohen Preisen über die Mehrwertsteuer verdiene. Diese müsse bei Kraftstoffen deutlich sinken. Manche Menschen sagten, sie könnten sich den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten. Bernd Buchholz warf Jörg Nobis daraufhin Populismus und Zynismus vor.

Unterschiede bei LNG-Terminal und Mitpreisbremse

Inhaltliche Unterschiede wurden auch beim geplanten LNG-Terminal für importiertes flüssiges Erdgas deutlich, das in Brunsbüttel entstehen soll. Bernd Buchholz befürwortete den Bau, Lars Harms lehnte ihn erneut ab. Beide unterstützten jedoch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Jörg Nobis von der AfD meinte, dass die Energiewende Unsummen verschlinge. Im Gegensatz zu Lars Harms lehnten Bernd Buchholz und Jörg Nobis wiederum eine Mietpreisbremse ab. Es müsse vor allem gebaut werden, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen, sagte Bernd Buchholz. Einig waren alle drei Akteure darin, dass die hohe Grunderwerbsteuer von 6,5 Prozent sinken müsse.

Koalitionsvorlieben: Wer will mit wem?

Am Ende des einstündigen Triells stellten die Moderatoren Susanne Stichler und Stefan Böhnke noch eine Frage zu den Koalitionsvorlieben. Nach der jüngsten NDR Umfrage wäre die bisherige Jamaika-Koalition Geschichte. Denn es würde bereits für ein Zwei-Parteien-Bündnis aus CDU und Grünen reichen. Aber auch eine Koalition aus CDU und FDP hätte eine knappe Mehrheit. Rechnerisch möglich, aber politisch unwahrscheinlich, wäre auch eine große Koalition aus CDU und SPD.

FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz betonte, dass er an Jamaika festhalten wolle. Niemand werde aber in eine Regierung eintreten, für die er nicht gebraucht wird. Damit bezog er sich auf die Möglichkeit, dass es nach der Wahl für eine Mehrheit von CDU und Grünen reichen könnte, also ohne die FDP.

Lars Harms machte keine Koalitionsaussage. Er bekundete die Bereitschaft, sich an einer neuen Regierung zu beteiligen. "Werden wir gebraucht, reden wir mit allen demokratischen Parteien, nur nicht mit der AfD. Wir wollen den SSW so stark wie möglich machen", meinte der Spitzenkandidat vom SSW.

"Wir stehen der CDU und FDP inhaltlich näher als den Grünen. Ich stehe für Bahamas offen", sagte Jörg Nobis von der AfD. Wohlwissend, wie er sagte, dass keiner mit seiner Partei regieren wolle.

Absage von Ministerpräsident Günther - TV-Triell fällt aus

Am Abend sollte es im NDR-Fernsehen noch zum großen Schlagabtausch kommen: das TV-Triell zwischen CDU-Ministerpräsident Daniel Günther und seinen Herausforderern Monika Heinold von den Grünen und Thomas Losse-Müller von der SPD. Die Live-Sendung wurde abgesagt, weil Daniel Günther an Corona erkrankt ist.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 26.04.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtagswahl Schleswig-Holstein