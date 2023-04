Stand: 27.04.2023 06:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

NDR Umfrage vor Kommunalwahl: CDU verliert, kleine Parteien legen zu

Die überwiegende Mehrheit der Schleswig-Holsteiner ist mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag von NDR Schleswig-Holstein ergeben. 65 Prozent der Befragten gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Trotzdem verlieren CDU (- 5,4) und Grüne (- 1,3) laut Umfrage am meisten Prozentpunkte. Von den Oppositionsparteien büßt die SPD einen Punkt ein und landet bei 15 Prozent. Die beiden kleineren - FDP und SSW - können zulegen: Die FDP kommt auf acht Prozent (+1,6), der SSW auf sieben Prozent (+1,3). Am meisten gewinnt die AfD dazu: Bei der Landtagswahl 2022 scheiterte die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde, laut den aktuellen Zahlen würde sie dieses Ergebnis fast verdoppeln und käme auf acht Prozent. Gefragt nach den wichtigsten politischen Problemen, benannten 43 Prozent das Feld Mobilität und Verkehr. Darauf folgt das Thema Wohnen und Mieten mit 22 Prozent. Größtes Problem dabei: das Angebot an bezahlbarem Wohnraum. 74 Prozent bewerteten es als weniger gut oder schlecht. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 06:00 Uhr

Meeresfilmfestival "Cinemare" startet in Kiel

In Kiel hat am Mittwochabenddas 7. internationale Meeresfilmfestival "Cinemare" begonnen. Bis Sonntag werden in verschiedenen Kinos der Stadt rund 50 Filme mit Bezug zum Meer gezeigt. Eröffnet wurde das Festival von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Als erster Film lief danach "Helden der Meere" vom Filmemacher York Hovest. Die Dokumentation begleitet Menschen, die sich für die Rettung der Ozeane einsetzen. Rund um das Filmfestival sind auch zahlreiche Aktionen geplant, um zum Schutz der Ozeane aufzurufen. Unter anderem gibt es eine Ocean-Parade mit zahlreichen Stand-Up-Paddle-Brettern. Mittlerweile gilt das "Cinemare" als größtes Meeresfilmfestival Nordeuropas. Entsprechend haben sich zahlreiche internationale Gäste angekündigt, zum Beispiel aus den USA und Frankreich. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 07:00 Uhr

Überfall auf Geldtransporter: Drei Verdächtige verhaftet

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Lübeck sitzen nun drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Zwei Wochen nach dem Raub konnten die mutmaßlichen Täter laut Polizei in Hamburg festgenommen werden. Drei Maskierte hatten damals eine sechsstellige Summe Bargeld erbeutet. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein berichtet der Leiter der Bezirkskriminaldirektion Detlev Zawadzki, dass bereits am Tattag sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen sind. Gleichzeitig habe man sämtliche Videoaufzeichnungen ausgewertet, so der Ermittler weiter: "Und: Wir alle hinterlassen digitale Spuren, zum Beispiel über unsere Handys in den einzelnen Funkzellen, wo wir ausgewertet haben, welche Handys waren dort eingeloggt. Das alles in der Summe gab dann Hinweise auf diese Tätergruppe aus Hamburg." Die Männer sind 23, 28 und 35 Jahre alt. Nach einem vierten Verdächtigen wird weiter gefahndet. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 06:00 Uhr

49-Euro-Ticket könnte Bäderbahn retten

Das 49-Euro-Ticket sorgt für neue Diskussionen um die Bäderbahn in Ostholstein. Ein Sprecher der Bahn sagte gegenüber NDR Schleswig-Holstein, dass die Nachfrage auf der Strecke in die Badeorte an der Lübecker Bucht durch das Deutschlandticket wohl stark steigen werde. Eigentlich stand sie vor dem Aus - aktuell laufen Gespräche, ob und wie die Bäderbahn erhalten werden kann. Das 49-Euro-Ticket wird ab dem 1. Mai erhältlich sein. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 06:00 Uhr

Heide ergreift Maßnahmen gegen Jugendgewalt

Mit verschiedenen Maßnahmen will die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) gegen Jugendgewalt und Vandalismus vorgehen. Die Heider Ratsversammlung hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, zwei zusätzliche Sozialarbeiter und einen Streetworker einzustellen. Zum nächsten Schuljahr soll es auch einen Ordnungs- und Wachdienst auf den Schulhöfen geben. Die Sozialarbeiter sollen als Springer jeweils an der Schule eingesetzt werden, an der der Bedarf am größten ist, und so die bestehenden Sozialpägagoginnen und -pädagogen entlasten. Der Streetworker soll direkten Kontakt mit Jugendlichen aufnehmen, zum Beispiel auf dem Südermarkt. In Heide hatte es seit dem vergangenen Jahr mehrere Fälle von Jugendgewalt gegeben. Außerdem war Ende Februar eine 13-jährige Schülerin von Mitschülern gedemütigt und geschlagen worden, Aufnahmen davon landeten im Netz. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 06:00 Uhr

Sekundenschlaf am Steuer: Mann wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Das Amtsgericht Eckernförde hat am Mittwoch einen 33-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten und einer Geldauflage von 4.500 Euro verurteilt. Vor einem Jahr hatte der Mann auf der B203 in Richtung Kappeln kurz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war auf die Gegenspur geraten. Dabei prallte er gegen ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrer kam dabei ums Leben. Die Frau und die drei Kinder des Opfers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Gericht ging von einem Sekundenschlaf als Unfallursache aus. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 19:30 Uhr

Das Wetter in SH: Sonne-Wolken-Mix mit starken Böen

Heute ist ein Wechsel aus Sonne und Wolken zu erwarten - sowie gebietsweise Schauer. Auch ist mit längeren trockenen Abschnitten zu rechnen, vorwiegend an der Ostsee. Zum Abend hin sollen die Schauer insgesamt nachlassen. Die Höchstwerte liegen bei 10 und 12 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. Mit starke Böen ist ebenfalls zu rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 06:00 Uhr

